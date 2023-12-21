https://sputniknews.com.tr/20231221/thy-11-seferini-iptal-etti-1078672000.html

THY 11 seferini iptal etti

THY 11 seferini iptal etti

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

sefer

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Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor.Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var.Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/thy-40-sefer-iptal-edildi-1077502373.html

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