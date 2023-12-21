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https://sputniknews.com.tr/20231221/thy-11-seferini-iptal-etti-1078672000.html
THY 11 seferini iptal etti
THY 11 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor.Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var.Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/thy-40-sefer-iptal-edildi-1077502373.html
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thy iptal,thy son dakika,thy sefer iptali
thy iptal,thy son dakika,thy sefer iptali

THY 11 seferini iptal etti

10:03 21.12.2023 (güncellendi: 10:17 21.12.2023)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor.
Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var.
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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