https://sputniknews.com.tr/20231221/thy-11-seferini-iptal-etti-1078672000.html
THY 11 seferini iptal etti
THY 11 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T10:03+0300
2023-12-21T10:03+0300
2023-12-21T10:17+0300
türkiye
thy
sefer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfcf5d89cf76e9aba52ebb7476d74bda.jpg
Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor.Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var.Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/thy-40-sefer-iptal-edildi-1077502373.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4623737d4f48a5deabe7289e693e53be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thy iptal,thy son dakika,thy sefer iptali
thy iptal,thy son dakika,thy sefer iptali
THY 11 seferini iptal etti
10:03 21.12.2023 (güncellendi: 10:17 21.12.2023)
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor.
Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var.
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.