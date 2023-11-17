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https://sputniknews.com.tr/20231117/thy-40-sefer-iptal-edildi-1077502373.html
THY: 40 sefer iptal edildi
THY: 40 sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra Türk Hava Yolları'da seferlerinde düzenlemeye gitti.THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-istanbul-icin-firtina-uyarisi-bircok-il-de-kar-yagisindan-etkilenecek-1077493364.html
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thy, fırtına
thy, fırtına

THY: 40 sefer iptal edildi

15:29 17.11.2023 (güncellendi: 15:48 17.11.2023)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra Türk Hava Yolları'da seferlerinde düzenlemeye gitti.

THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Birçok il de kar yağışından etkilenecek
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