https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-istanbul-icin-firtina-uyarisi-bircok-il-de-kar-yagisindan-etkilenecek-1077493364.html
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Birçok il de kar yağışından etkilenecek
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Birçok il de kar yağışından etkilenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü için kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sonrası Meteoroloji İstanbul... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T12:36+0300
2023-11-17T12:36+0300
2023-11-17T12:37+0300
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji, ülke genelinde görülen yağışlı havanın etkisinin devam edeceğini açıkladı. Hafta sonu İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, Marmara'dakiler de dahil bir çok il için kar yağışı uyarısı geldi.Hafta sonu kış geliyorCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hafta sonu hava soğuyor İç Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi Marmara’da kuvvetli yağmur var. Cumartesi şiddetli yağıştan İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin etkilenecek” dedi.Öte yandan Meteoroloji'nin cumartesi günü paylaştığı haritada ise turdun neredeyse tamamında sağanak, kar, fırtına bekleniyor. Meteoroloji yarın Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van ve Şırnak için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji birçok kent için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı uludağ, bolu başta olmak üzere birçok kentte etkisini gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/uzmanindan-kritik-uyari-kombiyi-acmayan-komsu-hakkinda-dava-acilabilir-mi-1077483311.html
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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Birçok il de kar yağışından etkilenecek
12:36 17.11.2023 (güncellendi: 12:37 17.11.2023)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü için kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sonrası Meteoroloji İstanbul için cumartesi gününü işaret etti. Sıcaklıklar ise Pazar gününden sonra düşüşe geçecek ve 4 derecelere kadar inecek.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji, ülke genelinde görülen yağışlı havanın etkisinin devam edeceğini açıkladı. Hafta sonu İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, Marmara'dakiler de dahil bir çok il için kar yağışı uyarısı geldi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hafta sonu hava soğuyor İç Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi Marmara’da kuvvetli yağmur var. Cumartesi şiddetli yağıştan İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin etkilenecek” dedi.
Öte yandan Meteoroloji'nin cumartesi günü paylaştığı haritada ise turdun neredeyse tamamında sağanak, kar, fırtına bekleniyor. Meteoroloji yarın Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van ve Şırnak için sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji birçok kent için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı uludağ, bolu başta olmak üzere birçok kentte etkisini gösterdi.