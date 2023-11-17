https://sputniknews.com.tr/20231117/uzmanindan-kritik-uyari-kombiyi-acmayan-komsu-hakkinda-dava-acilabilir-mi-1077483311.html
Uzmanından kritik uyarı: Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?
Uzmanından kritik uyarı: Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?
Hava sıcaklıkları hızla düşerken birçok daire kombilerini yakmaya başladı. Kimi de kombiyi yakmadan kışı geçirmeye çalışıyor. Kombiyi yakan değil yakmayan... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T08:55+0300
2023-11-17T08:55+0300
2023-11-17T08:55+0300
yaşam
komşu
dava
kombi
doğalgaz
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Kış ayının gelmesiyle birlikte kombiler açılmaya başladı. Fakat petekleri kısıp veya hiç kombinin yakılmadığı durumlarda komşu ile mahkemelik olunabiliyor.Hukuka göre bir kişi kombiyi yakmayan komşusuna dava açıp zarar talebinde bulunabiliyor. Bu tarz durumlarda kombisini yakan komşular veya kiracılar doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir durumda oluyor.TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çekerek, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmünün yer aldığını belirtti.Bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğine işaret eden Akipek, bu doğruluk kaideleri gereğince komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.'Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir'Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231116/yeni-yilda-faturalara-zam-kapida-uzmani-acikladi-dogalgaz-tasarrufu-nasil-yapilir-1077440471.html
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doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz tasarrufu, doğalgaz zam, doğalgazı verimli kullanmak için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için petek kapatmak, petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı, kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi
doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz tasarrufu, doğalgaz zam, doğalgazı verimli kullanmak için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için petek kapatmak, petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı, kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi
Uzmanından kritik uyarı: Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?
Hava sıcaklıkları hızla düşerken birçok daire kombilerini yakmaya başladı. Kimi de kombiyi yakmadan kışı geçirmeye çalışıyor. Kombiyi yakan değil yakmayan yandı. Hukuka göre komşu, kombiyi yakmayan komşuya dava açıp zarar talebinde bulunabilir.
Kış ayının gelmesiyle birlikte kombiler açılmaya başladı. Fakat petekleri kısıp veya hiç kombinin yakılmadığı durumlarda komşu ile mahkemelik olunabiliyor.
Hukuka göre bir kişi kombiyi yakmayan komşusuna dava açıp zarar talebinde bulunabiliyor. Bu tarz durumlarda kombisini yakan komşular veya kiracılar doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir durumda oluyor.
TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.
Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çekerek, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmünün yer aldığını belirtti.
Bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğine işaret eden Akipek, bu doğruluk kaideleri gereğince komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.
'Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir'
Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor.
Burada kat maliki, 'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir.
Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."