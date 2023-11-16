https://sputniknews.com.tr/20231116/yeni-yilda-faturalara-zam-kapida-uzmani-acikladi-dogalgaz-tasarrufu-nasil-yapilir-1077440471.html

Yeni yılda faturalara zam kapıda: Uzmanı açıkladı, doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Yeni yılda faturalara zam kapıda: Uzmanı açıkladı, doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Doğalgaz fiyatlarındaki artışla beraber ısınma gideri geçen yılın üzerinde olacak. Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde verimli kombi-kazan kullanımı ile... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T08:07+0300

2023-11-16T08:07+0300

2023-11-16T08:07+0300

ekonomi

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tasarruf tedbirleri

verimlilik

enerji verimliliği

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşmeye başladı. Kombiyi maksimum seviyede çalıştırmadan doğal gaz faturasını yarıya düşürmenin basit yolları bulunuyor.Petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı?İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, 'petek kapatmanın' doğru bir tasarruf yöntemi olmadığını, bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması gerektiğini vurguladı.Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, evde doğalgazı verimli kullanarak; kısa vadeli para harcamadan yapılacak önlemlerle yüzde 20 ve uzun vadeli önlemlerle de toplamda yüzde 32 oranında tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. Özberk, doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolunu şöyle açıkladı:Kombi gidiş suyu sıcaklığını azaltmakDaha düşük kombi dönüş suyu doğalgazın daha az kullanılmasını sağlar. Gidiş suyu sıcaklığı düşürüldüğünde odalar eskisi gibi sıcak kalmaya devam eder. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklığın 60° C civarında ayarlanmasıyla bazı evlerde serinlik hissedilebilir ancak istenen her an sıcaklık tekrar yükseltilebilir.Gidiş suyu sıcaklığını güvenilir bir şekilde azaltmak az bilinen ancak çok etkili bir yöntem olmakla beraber evlerin yıllık gaz kullanımında yüzde 8 tasarruf sağlanabilir.Sıcak suyu ECO modda kullanmakBir kazanda ön ısıtma işlevi sıcak suyu her an musluktan akmaya hazır olması için tasarlanıyor. Bu da kazanın her zaman bir miktar suyu sıcak tuttuğu anlamında geliyor.Eco mod kapalı iken kombi daima istenen sıcak suyu sağlayabilmek için kendini hazır tutar ve enerji harcar. Eco modun açılmasıyla birlikte sıcak su ihtiyacı gerçekleştiğinde ısıtma fonksiyonu devreye girer ve ısıtma başlar. Bu nedenle sıcak su gelmesi biraz uzun sürebilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evler için bu fonksiyon açık olabilir. Böylece gaz kullanımında yüzde 5 tasarruf elde edilebilir.İhtiyaç kadar ısınmak, oda sıcaklığını düşürmekEnerji krizi beklentisi nedeniyle Almanya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri Kamu Binalarında ortam sıcaklığını 19 ° C olarak sınırlandırdı. Oda sıcaklığını 1 ° C düşürmek yıllık gaz tüketimini yüzde 7 oranında azaltıyor.Ev ortamında önerilen oda sıcakları 20-22° C, bebek odaları 23-24° C ve yatak odaları-mutfaklar 18° C’dir. Banyolar ise standart değer olan 20° C’ye ayarlanmalı, banyo yapmadan 1 saat evvel 24° C yükseltip sıcaklığı artırabilir ve banyo sonrası tekrar standart değere ayarlayarak tasarruf sağlanabilir.Kapı ve pencerelere yalıtım yapmakKapı ve pencereleri kontrolsüz hava girişine karşı yalıtmak ve pencereleri mevsimine göre yaz-kış konumuna göre ayarlamak enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerden evi havalandırırken ısıtma sistemini ve pencereye yakın radyatörleri kapatmak kombi dönüş suyu sıcaklığının düşmesini engelleyeceği için tekrar ısıtmak için harcanacak doğalgaz tüketimini azaltır.Daha dengeli bir ısıtma için tesisatta hidrolik dengeleme yapmakRadyatörde termostatik vana yoksa dengeleme yaparak enerji tasarrufu yapılabilir. Bu işlem kombinize en yakın radyatörden en uzak radyatöre doğru radyatör vanasını kısarak yapılır. Bu konuda uzman ekiplerden de destek alınabileceği gibi kendiniz de bu işlemi yapabilirsiniz.Panjur veya kalın perde kullanmakGüneş battıktan sonra veya geceleri yatmadan önce panjurları indirmek ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde kalın perde kullanımı ısı kaybını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.Radyatör arakalarına parlak yüzeyli yalıtım levhaları koymakIsı kaybında sıcaklık farkı ne kadar yüksekse enerji kaybı da o kadar yüksek olur. Radyatörler doğası gereği arka yüzlerini ısıttığı için buralara parlak yüzeyli yalıtım levhaları koyarak enerji kaybını azaltılabilir, böylece tasarruf elde edilebilir. Levhaların parlak yüzeyli olması da ısı ışınımına karşı yansıtma yaparak yalıtım verimliliğini arttırır.Uzun vadeli 6 tasarruf seçeneği

https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html

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