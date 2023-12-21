https://sputniknews.com.tr/20231221/tffden-adalet-divaninin-avrupa-super-ligi-kararina-tepki-1078697189.html
TFF'den Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararına tepki
TFF'den Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararına tepki
TFF'den "UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T19:58+0300
2023-12-21T19:58+0300
2023-12-21T19:58+0300
eksen
uefa avrupa ligi
uefa
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa adalet divanı
avrupa birliği adalet divanı genel mahkemesi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.TFF'den yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışıldığı, gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi."Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231220/super-ligte-tarihi-olay-istanbulspor-sahadan-cekilmisti-tff-ne-ceza-verecek-1078627265.html
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uefa avrupa ligi, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa adalet divanı, avrupa birliği adalet divanı genel mahkemesi
uefa avrupa ligi, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa adalet divanı, avrupa birliği adalet divanı genel mahkemesi
TFF'den Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararına tepki
TFF'den "UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz" açıklaması yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışıldığı, gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi.
"Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte, sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."