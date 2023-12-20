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Süper Lig'te tarihi olay: İstanbulspor sahadan çekilmişti, TFF ne ceza verecek?
Süper Lig'te tarihi olay: İstanbulspor sahadan çekilmişti, TFF ne ceza verecek?
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Bu kararın... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil soyunma odasından gelerek hakem Ali Şansalan ve ekibinin elini sıkıp geri döndü.TFF'nin ceza için talimatnamesi ortaya çıktı:
https://sputniknews.com.tr/20231219/istanbulspor-trabzonspor-macinda-istanbulspor-baskani-ecmel-faik-sarialioglu-takimini-sahadan-cekti-1078620691.html
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Süper Lig'te tarihi olay: İstanbulspor sahadan çekilmişti, TFF ne ceza verecek?

06:48 20.12.2023 (güncellendi: 06:49 20.12.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Bu kararın ardından İstanbulspor, Trabzonspor maçında hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil soyunma odasından gelerek hakem Ali Şansalan ve ekibinin elini sıkıp geri döndü.
TFF'nin ceza için talimatnamesi ortaya çıktı:
"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor takımları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
SPOR
İstanbulspor hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildi
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