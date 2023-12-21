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https://sputniknews.com.tr/20231221/tcmbden-deprem-bolgesi-karari-desteklerin-suresi-uzatildi-1078690243.html
TCMB'den deprem bölgesi kararı: Desteklerin süresi uzatıldı
TCMB'den deprem bölgesi kararı: Desteklerin süresi uzatıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T15:58+0300
2023-12-21T15:58+0300
ekonomi
merkez bankası
deprem
destek
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Bankadan yapılan açıklamada, TCMB'nin mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtildi.Bu kapsamda yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceği, ayrıca 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süreyle uzatılacağı ifade edildi.Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında da Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği belirtildi.Merkez Bankası sadeleşme adımları atmaya devam ediyorBankadan gönderilen bilgi notunda da TCMB'nin makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar attığına işaret edildi.Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 4'e çekildiği bildirildi.Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırlarının 2024 yılı Haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği, mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırlarının taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 olarak uygulandığı belirtildi.TCMB'nin daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verdiği anımsatılarak, ihracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan kredilerin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.Bankanın deprem bölgesindeki toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyetini 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzattığı ifade edildi.Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefinin sonlandırıldığı, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefinin Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html
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merkez bankası, deprem, destek
merkez bankası, deprem, destek

TCMB'den deprem bölgesi kararı: Desteklerin süresi uzatıldı

15:58 21.12.2023
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Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların Haziran 2024'e kadar devam edeceğini bildirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, TCMB'nin mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtildi.
Bu kapsamda yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceği, ayrıca 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süreyle uzatılacağı ifade edildi.
Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında da Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankası sadeleşme adımları atmaya devam ediyor

Bankadan gönderilen bilgi notunda da TCMB'nin makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar attığına işaret edildi.
Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 4'e çekildiği bildirildi.
Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırlarının 2024 yılı Haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği, mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırlarının taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 olarak uygulandığı belirtildi.
TCMB'nin daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verdiği anımsatılarak, ihracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan kredilerin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.
Bankanın deprem bölgesindeki toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyetini 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzattığı ifade edildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00
Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefinin sonlandırıldığı, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefinin Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edildiği belirtildi.
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