https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-abnin-rus-gazetecilere-yonelik-yaptirima-ayni-sekilde-karsilik-verilecek-1078705557.html
Rusya: AB’nin Rus gazetecilere yönelik yaptırıma aynı şekilde karşılık verilecek
Rusya: AB’nin Rus gazetecilere yönelik yaptırıma aynı şekilde karşılık verilecek
Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya temsilcilerini yeni yaptırım paketine dahil etmesine orantılı karşılık vereceklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T23:43+0300
2023-12-21T23:43+0300
2023-12-21T23:46+0300
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gazeteci
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketine iki Rus televizyon kanalı Tsargrad ve Spas ile Zvezda medyanın yetkilisi Anna Şafran’ı dahil etmesini değerlendirdi.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Söz konusu yaptırımlara uygun ve orantılı karşılık verilecek” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “AB, ilgili tüm uluslararası yükümlülüklere ve siyasi beyanlara aykırı eylemleriyle, genel olarak insan hakları alanının yanı sıra medya özgürlüklerinin korunması ve fikir çoğulculuğu konularında lider olduğu iddiasının hiçbir önemi olmadığını bir kez daha kanıtladı” dendi.Mariya Zaharova’nın görüşüne göre, AB “Bu tür yaptırımların yanlış ve baştan beri etkisiz olduğunu inatla reddediyor, çünkü gerçeğin, modern bilgi toplumunda emirlerle yasaklanması mümkün değil.”
https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-disisleri-rigadaki-moskova-evine-yapilan-baskin-yanitsiz-birakilmayacak-1078705168.html
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mariya zaharova, rus, gazeteci, gazeteciler
mariya zaharova, rus, gazeteci, gazeteciler
Rusya: AB’nin Rus gazetecilere yönelik yaptırıma aynı şekilde karşılık verilecek
23:43 21.12.2023 (güncellendi: 23:46 21.12.2023)
Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya temsilcilerini yeni yaptırım paketine dahil etmesine orantılı karşılık vereceklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Brüksel’in bu tür eylemlerinin uluslararası taahhütlerinin ihlali ve etkisiz olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketine iki Rus televizyon kanalı Tsargrad ve Spas ile Zvezda medyanın yetkilisi Anna Şafran’ı dahil etmesini değerlendirdi.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Söz konusu yaptırımlara uygun ve orantılı karşılık verilecek” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “AB, ilgili tüm uluslararası yükümlülüklere ve siyasi beyanlara aykırı eylemleriyle, genel olarak insan hakları alanının yanı sıra medya özgürlüklerinin korunması ve fikir çoğulculuğu konularında lider olduğu iddiasının hiçbir önemi olmadığını bir kez daha kanıtladı” dendi.
Mariya Zaharova’nın görüşüne göre, AB “Bu tür yaptırımların yanlış ve baştan beri etkisiz olduğunu inatla reddediyor, çünkü gerçeğin, modern bilgi toplumunda emirlerle yasaklanması mümkün değil.”