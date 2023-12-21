https://sputniknews.com.tr/20231221/meteorolojiden-7-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1078673205.html

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteroroloji; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T10:51+0300

2023-12-21T10:51+0300

2023-12-21T10:51+0300

yaşam

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış etkili olacakYağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.7 il için uyarıSarı kodlu uyarı: Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Manisa, MuğlaTuruncu kodlu uyarı: Antalya, Muğla

https://sputniknews.com.tr/20231215/uzmanlar-trakyayi-isaret-etti-afad-ve-meteoroloji-uyarmisti-hangi-illerde-okullar-tatil-olabilir-1078487816.html

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