Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Hastalık hastası olanlarda intihar oranı daha yüksek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Gazeteci Yavuz: Parti fark etmeksizin belediyeler rant aracı haline geldi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
17:43
2 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
18:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
19:51
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
21:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hapşırığını tutan bir kişinin nefes borusu yırtıldı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
11:21
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
11:43
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Mezarlık ücretlerine zam
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’
13:34
1 dk
SESLİ HABER
BM'nin milyon dolarları kayboldu
13:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231215/uzmanlar-trakyayi-isaret-etti-afad-ve-meteoroloji-uyarmisti-hangi-illerde-okullar-tatil-olabilir-1078487816.html
Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?
Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?
Meteoroloji ve AFAD'dan gelen peş peşe uyarıların ardından uzmanlar açıklamada bulundu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'de okullar tatil... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:00+0300
2023-12-15T11:00+0300
türkiye
okul
son dakika okullar tatil
kar tatili
kar tatili
kar yağışı
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104136/41/1041364152_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6870c34c097139d87fb4768c46e5b3c6.jpg
Türkiye hafta sonuyla beraber soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi beklenirken birçok bölge beyaz örtüyle kaplanacak.Okullar tatil mi sorusu da yeniden gündeme geldi. Meteoroloji, "Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.Türkiye'nin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.Kar Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya geliyorCuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.Gece saatlerinden sonra hava soğuyor ama Trakya’da kar yağışlarından önce kuvvetli sağanak var. Cuma öğlen saatleri Çanakkale-Bozcaada-Edirne-Tekirdağ-Silivri boyunca kuvvetli yağmur su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü ve şimşekli hava altında yıldırım düşme riski yine Marmara’nın batısında görülüyor.Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.Kırklareli kuvvetli yağışın merkezi olacakİstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.Okullar tatil olur mu?Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, her an için böyle bir uyarının Kırklareli Valiliği tarafından yapılmasının mümkün olabileceğini belirterek şehirde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-diyerek-uyardi-hafta-sonu-kar-var-mi-1078486952.html
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104136/41/1041364152_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ac6f05203baf01d5cd06178327cb66f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okullar tatil mi, kırklareli okul, okullar tatil 2023, kar tatili kırklareli, kar tatili istanbul, istanbula ne zaman kar yağacak, okullar tatil mi, kırklareli valiliği, valilik açıklama
okullar tatil mi, kırklareli okul, okullar tatil 2023, kar tatili kırklareli, kar tatili istanbul, istanbula ne zaman kar yağacak, okullar tatil mi, kırklareli valiliği, valilik açıklama

Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?

11:00 15.12.2023
© AAEğitime kar tatili
Eğitime kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA
Abone ol
Meteoroloji ve AFAD'dan gelen peş peşe uyarıların ardından uzmanlar açıklamada bulundu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'de okullar tatil olacak mı?
Türkiye hafta sonuyla beraber soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi beklenirken birçok bölge beyaz örtüyle kaplanacak.
Okullar tatil mi sorusu da yeniden gündeme geldi. Meteoroloji, "Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.
Türkiye'nin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Kar Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya geliyor

Cuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.
Gece saatlerinden sonra hava soğuyor ama Trakya’da kar yağışlarından önce kuvvetli sağanak var. Cuma öğlen saatleri Çanakkale-Bozcaada-Edirne-Tekirdağ-Silivri boyunca kuvvetli yağmur su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü ve şimşekli hava altında yıldırım düşme riski yine Marmara’nın batısında görülüyor.
Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.

Kırklareli kuvvetli yağışın merkezi olacak

İstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.

Okullar tatil olur mu?

Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, her an için böyle bir uyarının Kırklareli Valiliği tarafından yapılmasının mümkün olabileceğini belirterek şehirde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
YAŞAM
Meteoroloji 'çok kuvvetli olacak' diyerek uyardı: Hafta sonu kar var mı?
10:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала