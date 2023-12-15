https://sputniknews.com.tr/20231215/uzmanlar-trakyayi-isaret-etti-afad-ve-meteoroloji-uyarmisti-hangi-illerde-okullar-tatil-olabilir-1078487816.html

Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?

Uzmanlar Trakya'yı işaret etti: AFAD ve Meteoroloji uyarmıştı, hangi illerde okullar tatil olabilir?

Meteoroloji ve AFAD'dan gelen peş peşe uyarıların ardından uzmanlar açıklamada bulundu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'de okullar tatil... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T11:00+0300

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Türkiye hafta sonuyla beraber soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi beklenirken birçok bölge beyaz örtüyle kaplanacak.Okullar tatil mi sorusu da yeniden gündeme geldi. Meteoroloji, "Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.Türkiye'nin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.Kar Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya geliyorCuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.Gece saatlerinden sonra hava soğuyor ama Trakya’da kar yağışlarından önce kuvvetli sağanak var. Cuma öğlen saatleri Çanakkale-Bozcaada-Edirne-Tekirdağ-Silivri boyunca kuvvetli yağmur su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü ve şimşekli hava altında yıldırım düşme riski yine Marmara’nın batısında görülüyor.Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.Kırklareli kuvvetli yağışın merkezi olacakİstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.Okullar tatil olur mu?Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, her an için böyle bir uyarının Kırklareli Valiliği tarafından yapılmasının mümkün olabileceğini belirterek şehirde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-diyerek-uyardi-hafta-sonu-kar-var-mi-1078486952.html

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