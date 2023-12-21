https://sputniknews.com.tr/20231221/meteorolojiden-12-il-icin-uyari-geldi-cok-kuvvetli-olacak-1078691217.html

Meteoroloji'den 12 il için uyarı geldi: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 12 il için uyarı geldi: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin doğu illeri ve Antalya'ya yönelik çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların sabah saatlerinden itibaren... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T16:52+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

yağış

hava

kar

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 22 Aralık cuma günü sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kar uyarısıŞırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/meteorolojiden-7-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1078673205.html

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