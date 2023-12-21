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Meteoroloji'den 12 il için uyarı geldi: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji'den 12 il için uyarı geldi: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin doğu illeri ve Antalya'ya yönelik çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların sabah saatlerinden itibaren... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T16:52+0300
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türkiye
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meteoroloji
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 22 Aralık cuma günü sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kar uyarısıŞırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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hava durumu, meteorolojiden uyarı, 12 il için uyarı, yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak
hava durumu, meteorolojiden uyarı, 12 il için uyarı, yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak

Meteoroloji'den 12 il için uyarı geldi: Çok kuvvetli olacak

16:52 21.12.2023 (güncellendi: 16:53 21.12.2023)
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Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin doğu illeri ve Antalya'ya yönelik çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Yağışların bazı illerde cumartesi günü kara dönüşeceği belirtiliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 22 Aralık cuma günü sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kar uyarısı

Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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