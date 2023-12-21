https://sputniknews.com.tr/20231221/hindistan-akash-hava-savunma-sistemlerinin--ermenistana-teslimatina-baslayacak-1078692348.html

Hindistan, 'Akash' hava savunma sistemlerinin Ermenistan'a teslimatına başlayacak

Hindistan, 'Akash' hava savunma sistemlerinin Ermenistan'a teslimatına başlayacak

Akash füze sistemlerinin Ermenistan'a teslimatına gelecek aylarda başlanacak. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T17:19+0300

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2023-12-21T17:19+0300

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Ermenistan'ın Hindistan savunma sanayi firması Bharat Dynamics Limited'den (BDL) satın aldığı Akash adlı karadan havaya füze sistemlerinin teslimatına gelecek aylarda başlanacak.BDL tarafından üretilerek Ermenistan'a satılan Akash hava savunma füze sistemi için Ermenistan'ın, 600 milyon doların üzerinde bütçe tahsis ettiği vurgulandı.Ermenistan'ın talimatının ardından Filipinler, Brezilya ve Mısır Akash hava savunma füze sistemine ilgi gösterdiği belirtildi.Bharat Dynamics Limited (BDL) tarafından üretilen mobil bir hava savunma Akash'ın, 4-25 km menzildeki füzelerin yanı sıra helikopterler, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere birden fazla hedefi aynı anda vurabildiğini belirtilidi.Ayrıca insansız hava araçlarını düşürmek için uçaksavar sistemleri üreten Hintli Zen Technologies şirketi de Ermenistan'da şube açmayı planladığı dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ermenistan-hindistan-iran-ve-avrasya-ekonomik-birligi-ulkeleri-arasinda-bir-kopru-olabiliriz-1078090768.html

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hindistan, ermenistan, hava savunma sistemi, filipinler, brezilya, mısır