Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ermenistan-hindistan-iran-ve-avrasya-ekonomik-birligi-ulkeleri-arasinda-bir-kopru-olabiliriz-1078090768.html
Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz
Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Safaryan Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini dile... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:26+0300
2023-12-05T12:26+0300
dünya
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
iran
hindistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrasya ekonomik birliği
kuzey-güney ulaştırma koridoru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1d/1042935026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f401a48138ea84060bcdf3b8fcf232d3.jpg
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.Safaryan, "İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 'Serbest Ticaret Bölgesi' anlaşması olduğu ve Hindistan'ın da benzer bir yasal mekanizmayı müzakere etmekte olduğu göz önüne alındığında, Birliğin bir üyesi olarak Ermenistan, Tahran, Yeni Delhi ve örgütün diğer üyeleri için bir köprü olabilir" dedi.'Ermenistan Kuzey-Güney uluslararası koridorunun tam katılımcısı olabilir'Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Ermenistan'ın uluslararası ulaşım koridoru 'Kuzey-Güney' ve diğer lojistik projelerinin tam teşekküllü bir katılımcısı olabileceğini dile getirdi.Safaryan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru girişimi çerçevesinde altyapıları geliştirmek için çaba sarf sarf ettiğini belirterek Ermenistan'ın sadece lojistik kapasitelerini arttırmasına değil, aynı zamanda Kuzey-Güney Otoyolu ve diğer girişimlerin tam katılımcısı olacağını da dile getirdi.'İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliğine ilişkin tutumlarına değer veriyoruz'Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan yaptığı konuşmada, İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarını takdir ettiklerini söyledi.Safaryan açıklamasında Ermenistan ve Hindistan arasındaki siyasi diyalogun son 3 yılda yoğunlaştığını belirtirken Yeni Delhi ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Ermenistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu açıkladı..Bakan Yardımcısı ayrıca yakın zamanda Hindistan ve İran ile üçlü bir işbirliği formatının başlatıldığını da hatırlattı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ilk istişareler Nisan ayında Erivan'da gerçekleştirilmişti.Safaryan açıklamalarında İran hususunu ise şu şekilde değerlendirdi:Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünü elde etme konusunda Hindistan'ı desteklediğini belirtti.Safaryan konuşmasının sonunda ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların genişletilmesi potansiyeline de dikkat çekti.'Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan koridor Avrupa'ya giden güvenilir bir yol olacak'İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan ulaşım koridorunun Avrupa'ya giden güvenilir bir yol haline geleceğini söyledi.Sobhani açıklamasında İran'ın Ermenistan'la olan sınırı uzunluk olarak kısa ama nitelik olarak en iyilerinden biri açıklamasında bulunurken bu sınırın her zaman bir barış ve dostluk sınırı olduğunu dile getirdi.İran Büyükelçisi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Büyükelçi ayrıca İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü, bölgede barış ve istikrarı desteklediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-ermenistan-sinirinda-yeni-gelisme-turk-tarafindan-olumlu-sinyaller-bekliyoruz-1078004145.html
ermenistan
iran
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1d/1042935026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6804b3d38a8090be7f5e3b6d229bf276.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, iran, hindistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği, kuzey-güney ulaştırma koridoru
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, iran, hindistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği, kuzey-güney ulaştırma koridoru

Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz

12:26 05.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Safaryan Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.
Safaryan, "İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 'Serbest Ticaret Bölgesi' anlaşması olduğu ve Hindistan'ın da benzer bir yasal mekanizmayı müzakere etmekte olduğu göz önüne alındığında, Birliğin bir üyesi olarak Ermenistan, Tahran, Yeni Delhi ve örgütün diğer üyeleri için bir köprü olabilir" dedi.

'Ermenistan Kuzey-Güney uluslararası koridorunun tam katılımcısı olabilir'

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Ermenistan'ın uluslararası ulaşım koridoru 'Kuzey-Güney' ve diğer lojistik projelerinin tam teşekküllü bir katılımcısı olabileceğini dile getirdi.
Safaryan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan hükümeti, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Basra Körfezi-Karadeniz Ulaştırma Koridoru ve İran-Hindistan Çabahar Limanı Kalkınma Girişimi'nin kalkınma programları gibi bölgesel ve küresel girişimler çerçevesinde işbirliğine daha fazla öncelik vermektedir. Ermeni taşımacılık ağının bu projelere katkıda bulunmak için büyük bir potansiyele sahip olduğundan eminiz.

Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru girişimi çerçevesinde altyapıları geliştirmek için çaba sarf sarf ettiğini belirterek Ermenistan'ın sadece lojistik kapasitelerini arttırmasına değil, aynı zamanda Kuzey-Güney Otoyolu ve diğer girişimlerin tam katılımcısı olacağını da dile getirdi.

'İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliğine ilişkin tutumlarına değer veriyoruz'

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan yaptığı konuşmada, İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarını takdir ettiklerini söyledi.
Safaryan açıklamasında Ermenistan ve Hindistan arasındaki siyasi diyalogun son 3 yılda yoğunlaştığını belirtirken Yeni Delhi ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Ermenistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu açıkladı..
Bakan Yardımcısı ayrıca yakın zamanda Hindistan ve İran ile üçlü bir işbirliği formatının başlatıldığını da hatırlattı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ilk istişareler Nisan ayında Erivan'da gerçekleştirilmişti.
Safaryan açıklamalarında İran hususunu ise şu şekilde değerlendirdi:
İran'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki net ve ilkeli tutumunu takdir ediyoruz. Hindistan'ın Ermenistan'la ilgili konularda uluslararası platformlarda dile getirdiği tutumları takdirle karşılıyoruz. Özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumlarında.
Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünü elde etme konusunda Hindistan'ı desteklediğini belirtti.
Safaryan konuşmasının sonunda ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların genişletilmesi potansiyeline de dikkat çekti.

'Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan koridor Avrupa'ya giden güvenilir bir yol olacak'

İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan ulaşım koridorunun Avrupa'ya giden güvenilir bir yol haline geleceğini söyledi.
Sobhani açıklamasında İran'ın Ermenistan'la olan sınırı uzunluk olarak kısa ama nitelik olarak en iyilerinden biri açıklamasında bulunurken bu sınırın her zaman bir barış ve dostluk sınırı olduğunu dile getirdi.
İran Büyükelçisi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Ülkelerimizin gizli potansiyelini de keşfetmeye çalışıyoruz. Hiç şüphe yok ki transit altyapının yanı sıra bölgesel bağlantıların açılması sadece ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da önünü açacaktır.
Büyükelçi ayrıca İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü, bölgede barış ve istikrarı desteklediğini de sözlerine ekledi.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
TÜRKİYE
Türkiye-Ermenistan sınırında yeni gelişme: 'Türk tarafından olumlu sinyaller bekliyoruz'
2 Aralık, 10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала