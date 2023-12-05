https://sputniknews.com.tr/20231205/ermenistan-hindistan-iran-ve-avrasya-ekonomik-birligi-ulkeleri-arasinda-bir-kopru-olabiliriz-1078090768.html
Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz
Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Safaryan Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini dile... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:26+0300
2023-12-05T12:26+0300
2023-12-05T12:26+0300
dünya
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
iran
hindistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrasya ekonomik birliği
kuzey-güney ulaştırma koridoru
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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.Safaryan, "İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 'Serbest Ticaret Bölgesi' anlaşması olduğu ve Hindistan'ın da benzer bir yasal mekanizmayı müzakere etmekte olduğu göz önüne alındığında, Birliğin bir üyesi olarak Ermenistan, Tahran, Yeni Delhi ve örgütün diğer üyeleri için bir köprü olabilir" dedi.'Ermenistan Kuzey-Güney uluslararası koridorunun tam katılımcısı olabilir'Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Ermenistan'ın uluslararası ulaşım koridoru 'Kuzey-Güney' ve diğer lojistik projelerinin tam teşekküllü bir katılımcısı olabileceğini dile getirdi.Safaryan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru girişimi çerçevesinde altyapıları geliştirmek için çaba sarf sarf ettiğini belirterek Ermenistan'ın sadece lojistik kapasitelerini arttırmasına değil, aynı zamanda Kuzey-Güney Otoyolu ve diğer girişimlerin tam katılımcısı olacağını da dile getirdi.'İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliğine ilişkin tutumlarına değer veriyoruz'Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan yaptığı konuşmada, İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarını takdir ettiklerini söyledi.Safaryan açıklamasında Ermenistan ve Hindistan arasındaki siyasi diyalogun son 3 yılda yoğunlaştığını belirtirken Yeni Delhi ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Ermenistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu açıkladı..Bakan Yardımcısı ayrıca yakın zamanda Hindistan ve İran ile üçlü bir işbirliği formatının başlatıldığını da hatırlattı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ilk istişareler Nisan ayında Erivan'da gerçekleştirilmişti.Safaryan açıklamalarında İran hususunu ise şu şekilde değerlendirdi:Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünü elde etme konusunda Hindistan'ı desteklediğini belirtti.Safaryan konuşmasının sonunda ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların genişletilmesi potansiyeline de dikkat çekti.'Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan koridor Avrupa'ya giden güvenilir bir yol olacak'İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan ulaşım koridorunun Avrupa'ya giden güvenilir bir yol haline geleceğini söyledi.Sobhani açıklamasında İran'ın Ermenistan'la olan sınırı uzunluk olarak kısa ama nitelik olarak en iyilerinden biri açıklamasında bulunurken bu sınırın her zaman bir barış ve dostluk sınırı olduğunu dile getirdi.İran Büyükelçisi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Büyükelçi ayrıca İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü, bölgede barış ve istikrarı desteklediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-ermenistan-sinirinda-yeni-gelisme-turk-tarafindan-olumlu-sinyaller-bekliyoruz-1078004145.html
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ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, iran, hindistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği, kuzey-güney ulaştırma koridoru
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, iran, hindistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği, kuzey-güney ulaştırma koridoru
Ermenistan: Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Safaryan Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Ermenistan'ın Hindistan, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.
Safaryan, "İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 'Serbest Ticaret Bölgesi' anlaşması olduğu ve Hindistan'ın da benzer bir yasal mekanizmayı müzakere etmekte olduğu göz önüne alındığında, Birliğin bir üyesi olarak Ermenistan, Tahran, Yeni Delhi ve örgütün diğer üyeleri için bir köprü olabilir" dedi.
'Ermenistan Kuzey-Güney uluslararası koridorunun tam katılımcısı olabilir'
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan Ermenistan'ın uluslararası ulaşım koridoru 'Kuzey-Güney' ve diğer lojistik projelerinin tam teşekküllü bir katılımcısı olabileceğini dile getirdi.
Safaryan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ermenistan hükümeti, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Basra Körfezi-Karadeniz Ulaştırma Koridoru ve İran-Hindistan Çabahar Limanı Kalkınma Girişimi'nin kalkınma programları gibi bölgesel ve küresel girişimler çerçevesinde işbirliğine daha fazla öncelik vermektedir. Ermeni taşımacılık ağının bu projelere katkıda bulunmak için büyük bir potansiyele sahip olduğundan eminiz.
Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru girişimi çerçevesinde altyapıları geliştirmek için çaba sarf sarf ettiğini belirterek Ermenistan'ın sadece lojistik kapasitelerini arttırmasına değil, aynı zamanda Kuzey-Güney Otoyolu ve diğer girişimlerin tam katılımcısı olacağını da dile getirdi.
'İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliğine ilişkin tutumlarına değer veriyoruz'
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan yaptığı konuşmada, İran ve Hindistan'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarını takdir ettiklerini söyledi.
Safaryan açıklamasında Ermenistan ve Hindistan arasındaki siyasi diyalogun son 3 yılda yoğunlaştığını belirtirken Yeni Delhi ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Ermenistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu açıkladı..
Bakan Yardımcısı ayrıca yakın zamanda Hindistan ve İran ile üçlü bir işbirliği formatının başlatıldığını da hatırlattı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ilk istişareler Nisan ayında Erivan'da gerçekleştirilmişti.
Safaryan açıklamalarında İran hususunu ise şu şekilde değerlendirdi:
İran'ın Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki net ve ilkeli tutumunu takdir ediyoruz. Hindistan'ın Ermenistan'la ilgili konularda uluslararası platformlarda dile getirdiği tutumları takdirle karşılıyoruz. Özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumlarında.
Safaryan açıklamasında Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünü elde etme konusunda Hindistan'ı desteklediğini belirtti.
Safaryan konuşmasının sonunda ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların genişletilmesi potansiyeline de dikkat çekti.
'Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan koridor Avrupa'ya giden güvenilir bir yol olacak'
İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Erivan'da düzenlenen 'Yeni Bölgesel Gerçekler ve Dünyanın Kavşak Noktaları' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Hindistan'dan İran ve Ermenistan'a uzanan ulaşım koridorunun Avrupa'ya giden güvenilir bir yol haline geleceğini söyledi.
Sobhani açıklamasında İran'ın Ermenistan'la olan sınırı uzunluk olarak kısa ama nitelik olarak en iyilerinden biri açıklamasında bulunurken bu sınırın her zaman bir barış ve dostluk sınırı olduğunu dile getirdi.
İran Büyükelçisi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Ülkelerimizin gizli potansiyelini de keşfetmeye çalışıyoruz. Hiç şüphe yok ki transit altyapının yanı sıra bölgesel bağlantıların açılması sadece ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da önünü açacaktır.
Büyükelçi ayrıca İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü, bölgede barış ve istikrarı desteklediğini de sözlerine ekledi.