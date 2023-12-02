https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-ermenistan-sinirinda-yeni-gelisme-turk-tarafindan-olumlu-sinyaller-bekliyoruz-1078004145.html

Türkiye-Ermenistan sınırında yeni gelişme: 'Türk tarafından olumlu sinyaller bekliyoruz'

Türkiye-Ermenistan sınırında yeni gelişme: 'Türk tarafından olumlu sinyaller bekliyoruz'

Ermenistan, sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda Türk tarafından olumlu sinyaller beklediğini açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T10:43+0300

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türkiye

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

türkiye-ermenistan ilişkileri

sınır kapısı

türk-ermeni müzakereleri

erivan

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Kontrol Noktası'nın faaliyete hazır olduğunu duyurdu.Bakanlık, "Margara sınır kontrol noktası faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" dedi.Kasım ayı ortasında Ermenistan Devlet Gelir Komitesi Başkanı Rustam Badasyan yeni kontrol noktasının inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti. Bu açıklamasında Badasyan, Ermeni-Türk sınırının açılışının zamanlamasıyla ilgili konular hakkında yorum yapmamış ve bunun kendi yetkisinde olmadığını belirtmişti.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan da Türkiye'yle sınırı açmaya hazır olduklarını dile getirmişti.Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde üzerinde mutabık kalınan konulardan biri de kara sınırının ilk aşamada üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmaktı. Ekim ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri tarafından görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231017/ermenistan-disisleri-bakanligi-turkiyeyle-siniri-acmaya-haziriz-1076439219.html

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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, türkiye-ermenistan ilişkileri, sınır kapısı, türk-ermeni müzakereleri, erivan, ankara