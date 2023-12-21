https://sputniknews.com.tr/20231221/herson-valisi-saldo-kirim-koprusune-dogru-ateslenen-atacms-fuzesi-vuruldu-1078705668.html

Herson Valisi Saldo: Kırım Köprüsü’ne doğru ateşlenen ATACMS füzesi vuruldu

Herson Valisi Saldo: Kırım Köprüsü’ne doğru ateşlenen ATACMS füzesi vuruldu

Herson Valisi Vladimir Saldo, Kırım Köprüsü’ne doğru ateşlenen Ukrayna’ya ait bir ATACMS füzesinin Azak Denizi üzerinde önlendiğini duyurdu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım Köprüsü’ne doğru ateşlenen bir ATACMS füzesini Azak Denizi üzerinde önlediğini belirtti.Saldo, "Bugün, Kırım Köprüsü'ne doğru hareket eden bir ATACMS füzesi Azak Denizi üzerinde düşürüldü. Hava savunma güçleri hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etti. Kiev rejiminin bir provokasyonu daha engellendi” ifadelerini kullandı.Bugün sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Rusya'daki hedefleri vurmak için ateşlenen Ukrayna’ya ait bir füzeyi Azak Denizi üzerinde imha ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html

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