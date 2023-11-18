https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html

Rus birlikleri, Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait 2 çıkarma botunu imha etti

Rus birlikleri, Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait 2 çıkarma botunu imha etti

Rus Silahlı Kuvvetleri, Herson yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar silahını imha etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T12:29+0300

2023-11-18T12:29+0300

2023-11-18T12:30+0300

ukrayna krizi

rusya

herson

ukrayna

rus silahlı kuvvetleri

dinyeper nehri

rusya savunma bakanlığı

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Konuya vakıf bir kaynağın gazetecilere verdiği bilgiye göre, Rus birlikleri Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait iki çıkarma çıkarma botu ve bir ZU-23-2 uçaksavar silahını imha etti.Kaynak, “Herson yönünde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper grubu birimleri, Ukrayna’ya ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar sistemini personeliyle birlikte imha etti" dedi.Kaynak, Herson’un Krınok bölgesinde Ukraynalı 24 askerin öldürüldüğünü de ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir hafta içindeki kayıplarının 460'tan fazla asker, 2 tank, 16 sahra topu ve 1 Grad çoklu roketatar sistemi aracı olarak gerçekleştiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html

rusya

herson

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dinyeper nehri

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rusya, herson, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı