https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html
Rus birlikleri, Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait 2 çıkarma botunu imha etti
Rus birlikleri, Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait 2 çıkarma botunu imha etti
Rus Silahlı Kuvvetleri, Herson yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar silahını imha etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T12:29+0300
2023-11-18T12:29+0300
2023-11-18T12:30+0300
ukrayna krizi
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rus silahlı kuvvetleri
dinyeper nehri
rusya savunma bakanlığı
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Konuya vakıf bir kaynağın gazetecilere verdiği bilgiye göre, Rus birlikleri Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait iki çıkarma çıkarma botu ve bir ZU-23-2 uçaksavar silahını imha etti.Kaynak, “Herson yönünde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper grubu birimleri, Ukrayna’ya ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar sistemini personeliyle birlikte imha etti" dedi.Kaynak, Herson’un Krınok bölgesinde Ukraynalı 24 askerin öldürüldüğünü de ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir hafta içindeki kayıplarının 460'tan fazla asker, 2 tank, 16 sahra topu ve 1 Grad çoklu roketatar sistemi aracı olarak gerçekleştiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html
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rusya, herson, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı
rusya, herson, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı
Rus birlikleri, Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait 2 çıkarma botunu imha etti
12:29 18.11.2023 (güncellendi: 12:30 18.11.2023)
Rus Silahlı Kuvvetleri, Herson yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar silahını imha etti.
Konuya vakıf bir kaynağın gazetecilere verdiği bilgiye göre, Rus birlikleri Herson yönünde Ukrayna ordusuna ait iki çıkarma çıkarma botu ve bir ZU-23-2 uçaksavar silahını imha etti.
Kaynak, “Herson yönünde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper grubu birimleri, Ukrayna’ya ait iki çıkarma botu ve bir uçaksavar sistemini personeliyle birlikte imha etti" dedi.
Kaynak, Herson’un Krınok bölgesinde Ukraynalı 24 askerin öldürüldüğünü de ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir hafta içindeki kayıplarının 460'tan fazla asker, 2 tank, 16 sahra topu ve 1 Grad çoklu roketatar sistemi aracı olarak gerçekleştiğini belirtmişti.