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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231221/hem-kamu-hem-ozel-21-banka-harekete-gecti-krediye-erisimde-yeni-donem-1078669144.html
Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti: Krediye erişimde yeni dönem
Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti: Krediye erişimde yeni dönem
Bir süredir hem ihracatçılar hem de ekonomi yönetiminin gündeminde olan finansmana erişimde sorunların giderilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. ihracatçı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T08:13+0300
2023-12-21T08:13+0300
ekonomi
kredi
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
banka
kefalet portalı
mustafa tuzcu
kobi
mustafa gültepe
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Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu 'İGE Kefalet Portalı' faaliyete geçti. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek. Böylece finansman maliyetinde sadeleşmenin önünün açılması hedefleniyor.Portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti. Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.Kredilere daha uzun vade imkanı yakalanacakMynet’e özel açıklamada bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Yaklaşık 1.5 sene önce İhracat Geliştirme AŞ ile birlikte KOBİ’lerin finansmana erişme noktasındaki zorluklarını 13 bin 500 firmamıza 58 milyar TL kullandırarak destek çıktık. Şimdi bankalar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Firmaların önce bankaya başvurması gerekiyordu. Banka inceledikten sonra bizlere firmaları yönlendiriyordu. Şimdi bu portala direkt olarak başvurabilecek ihracatçımız. Çok kısa bir süre içerisinde İhracatı Geliştirme AŞ onu değerlendirecek. Değerlendirdikten sonra ortak bir havuza koyacak. Hangi firmanın ne kadar krediye ihtiyacı var, hangi vedede istiyor, ne şekilde istiyor görebilecek. Dolayısıyla bankalar için yeni bir müşteri kazanma, hem de ihracatçımız için çok daha kısa, çok daha uygun ve çok daha uzun vadelerde krediye sahip olacak. Bu platform üzerinden başvuru yapan firmalarımız komisyon masrafını da yarı yarıya ödeyecekler. Bir yandan ihracat artarken bir yandan finansman enstrümanlarını artırmak gerekiyor. Özellikle bu portal finansal enstrümanları artırma noktasında yeni bir ürün olarak ihracatçıların hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.Kredi talebi tek bir platform üzerinden yapılacakİhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlardan bahsederek, finansman arayışı sırasında farklı bankalar ile görüşmenin hem hızı yavaşlattığını hem de maliyeti artırabildiğini bildirdi.Akdeniz, "Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz İGE Kefalet Portalı, kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/yilin-son-faiz-karari-aciklanacak-uzmanlar-uyardi-altin-ve-doviz-nasil-etkilenecek-1078668891.html
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kredi, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, banka, kefalet portalı, mustafa tuzcu, kobi, mustafa gültepe, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), kasım akdeniz
kredi, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, banka, kefalet portalı, mustafa tuzcu, kobi, mustafa gültepe, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), kasım akdeniz

Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti: Krediye erişimde yeni dönem

08:13 21.12.2023
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Bir süredir hem ihracatçılar hem de ekonomi yönetiminin gündeminde olan finansmana erişimde sorunların giderilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. ihracatçı KOBİ’leri uygun koşullarla finansmana eriştirecek olan ‘İGE Kefalet Portalı’ ile 7 gün gibi kısa bir sürede bankaya gitmeye gerek olmadan finansmana erişilebilecek.
Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu 'İGE Kefalet Portalı' faaliyete geçti. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek. Böylece finansman maliyetinde sadeleşmenin önünün açılması hedefleniyor.
Portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti. Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.

Kredilere daha uzun vade imkanı yakalanacak

Mynet’e özel açıklamada bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Yaklaşık 1.5 sene önce İhracat Geliştirme AŞ ile birlikte KOBİ’lerin finansmana erişme noktasındaki zorluklarını 13 bin 500 firmamıza 58 milyar TL kullandırarak destek çıktık. Şimdi bankalar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Firmaların önce bankaya başvurması gerekiyordu. Banka inceledikten sonra bizlere firmaları yönlendiriyordu. Şimdi bu portala direkt olarak başvurabilecek ihracatçımız. Çok kısa bir süre içerisinde İhracatı Geliştirme AŞ onu değerlendirecek. Değerlendirdikten sonra ortak bir havuza koyacak. Hangi firmanın ne kadar krediye ihtiyacı var, hangi vedede istiyor, ne şekilde istiyor görebilecek. Dolayısıyla bankalar için yeni bir müşteri kazanma, hem de ihracatçımız için çok daha kısa, çok daha uygun ve çok daha uzun vadelerde krediye sahip olacak. Bu platform üzerinden başvuru yapan firmalarımız komisyon masrafını da yarı yarıya ödeyecekler. Bir yandan ihracat artarken bir yandan finansman enstrümanlarını artırmak gerekiyor. Özellikle bu portal finansal enstrümanları artırma noktasında yeni bir ürün olarak ihracatçıların hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Kredi talebi tek bir platform üzerinden yapılacak

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlardan bahsederek, finansman arayışı sırasında farklı bankalar ile görüşmenin hem hızı yavaşlattığını hem de maliyeti artırabildiğini bildirdi.
Akdeniz, "Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz İGE Kefalet Portalı, kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor" şeklinde konuştu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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