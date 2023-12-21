Yılın son faiz kararı açıklanacak: Uzmanlar uyardı, altın ve döviz nasıl etkilenecek?
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© AA
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Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak.
Merkez Bankası (TCBM) 2023 yılı son faiz kararını bugün açıklayacak. Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıklayacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda faizi 500 baz puan arttırarak yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine yükselten Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını ne yönde vereceği merakla bekleniyor.
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası Aralık ayı faiz beklentisi 250 baz puan artış yönünde gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi tahminini paylaşan Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 5 puanlık faiz artışları olmayacağını, bu yılın yüzde 42.5 ile kapatılacağını öne sürdü.
Uzman isim Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizin yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldığı Kasım ayındaki toplantısından sonra yaptığı açıklamayı şu şekilde yorumladı:
"Verilen mesaj çok açıktı: Artık bundan sonra 5 puan, 5 puan gibi yüklü artışlar beklemeyin. Yüzde 40’ın üstüne gelecek artış da olsa olsa 2.5 puan olur. Faiz aralık ayında yüzde 42,5’e çıkarılır, belki ocak ayında da bir o kadar artış yapılır ve sonrasında uzun süre yatay kalır.
Durum bundan ibarettir, herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Yani biz yol haritasını çizdik, bilginize sunuyoruz, artık kimse çok şaşırtıcı bir faiz kararı beklemesin.
Biraz önce de vurguladığım gibi biraz da gelişmelere bağlı olarak Ocak ayında bir kez daha ve aynı oranda bir artırıma daha gidilip faiz yüzde 45’e çekilebilir ve uzun süre bu düzeyde yatay kalır."
Durum bundan ibarettir, herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Yani biz yol haritasını çizdik, bilginize sunuyoruz, artık kimse çok şaşırtıcı bir faiz kararı beklemesin.
Biraz önce de vurguladığım gibi biraz da gelişmelere bağlı olarak Ocak ayında bir kez daha ve aynı oranda bir artırıma daha gidilip faiz yüzde 45’e çekilebilir ve uzun süre bu düzeyde yatay kalır."
Altın fiyatları nasıl etkilenecek?
ltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.
Memiş, A Haber'de 2024 yılı için altın fiyatları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın bin 970 liraya yükseldi. Büyük ihtimalle yılı bin 950-2 bin lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2 bin 500 - 2 bin 700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."