Yılın son faiz kararı açıklanacak: Uzmanlar uyardı, altın ve döviz nasıl etkilenecek?

"Verilen mesaj çok açıktı: Artık bundan sonra 5 puan, 5 puan gibi yüklü artışlar beklemeyin. Yüzde 40’ın üstüne gelecek artış da olsa olsa 2.5 puan olur. Faiz aralık ayında yüzde 42,5’e çıkarılır, belki ocak ayında da bir o kadar artış yapılır ve sonrasında uzun süre yatay kalır.



Durum bundan ibarettir, herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Yani biz yol haritasını çizdik, bilginize sunuyoruz, artık kimse çok şaşırtıcı bir faiz kararı beklemesin.



Biraz önce de vurguladığım gibi biraz da gelişmelere bağlı olarak Ocak ayında bir kez daha ve aynı oranda bir artırıma daha gidilip faiz yüzde 45’e çekilebilir ve uzun süre bu düzeyde yatay kalır."