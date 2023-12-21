https://sputniknews.com.tr/20231221/gozler-chpden-gelecek-aciklamada-250-belediye-baskani-adayini-belirlemek-icin-toplaniyor-1078680695.html

Gözler CHP'den gelecek açıklamada: 250 belediye başkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Gözler CHP'den gelecek açıklamada: 250 belediye başkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP Parti Meclisi, bugün saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adaylarının belli olması... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

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Seçimlere yaklaşık 3 ay gibi bir süre kaldı. CHP’de seçim çalışmaları da hızlandı. CHP Parti Meclisi, saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adayları belli olacak.PM’de, Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri de gündeme gelecek.Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar,Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay için ise Lütfü Savaş ile devam edilip edilmeyeceği belirsiz.İzmir'de aday ne zaman açıklanacak?Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı merak konusu, Habertürk'ün haberine göre ise İzmir için duyurulacak isim, yılbaşına yakın bir zamanda belirlenecek.Öte yandan İstanbul’daki ilçe adaylarının bir kısmının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. CHP en geç 15 Ocak’ta tüm adaylarını ilan etmiş olacak.

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