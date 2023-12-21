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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231221/gozler-chpden-gelecek-aciklamada-250-belediye-baskani-adayini-belirlemek-icin-toplaniyor-1078680695.html
Gözler CHP'den gelecek açıklamada: 250 belediye başkanı adayını belirlemek için toplanıyor
Gözler CHP'den gelecek açıklamada: 250 belediye başkanı adayını belirlemek için toplanıyor
CHP Parti Meclisi, bugün saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adaylarının belli olması... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
belediye
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Seçimlere yaklaşık 3 ay gibi bir süre kaldı. CHP’de seçim çalışmaları da hızlandı. CHP Parti Meclisi, saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adayları belli olacak.PM’de, Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri de gündeme gelecek.Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar,Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay için ise Lütfü Savaş ile devam edilip edilmeyeceği belirsiz.İzmir'de aday ne zaman açıklanacak?Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı merak konusu, Habertürk'ün haberine göre ise İzmir için duyurulacak isim, yılbaşına yakın bir zamanda belirlenecek.Öte yandan İstanbul’daki ilçe adaylarının bir kısmının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. CHP en geç 15 Ocak’ta tüm adaylarını ilan etmiş olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231221/iyi-partide-bir-istifa-daha-1-milletvekili-kaybedildi-1078676701.html
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chp pm toplantısı, chp pm toplantısı ne zaman, chp izmir adayı, chp belediye başkan adayları

Gözler CHP'den gelecek açıklamada: 250 belediye başkanı adayını belirlemek için toplanıyor

12:36 21.12.2023 (güncellendi: 12:37 21.12.2023)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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CHP Parti Meclisi, bugün saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adaylarının belli olması bekleniyor.
Seçimlere yaklaşık 3 ay gibi bir süre kaldı. CHP’de seçim çalışmaları da hızlandı. CHP Parti Meclisi, saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adayları belli olacak.
PM’de, Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri de gündeme gelecek.
Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar,Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay için ise Lütfü Savaş ile devam edilip edilmeyeceği belirsiz.

İzmir'de aday ne zaman açıklanacak?

Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı merak konusu, Habertürk'ün haberine göre ise İzmir için duyurulacak isim, yılbaşına yakın bir zamanda belirlenecek.
Öte yandan İstanbul’daki ilçe adaylarının bir kısmının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. CHP en geç 15 Ocak’ta tüm adaylarını ilan etmiş olacak.
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