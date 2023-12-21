https://sputniknews.com.tr/20231221/erdogan-kilicdaroglundan-kazandigi-tazminati-gazzeli-cocuklara-bagisladi-1078677946.html

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T11:38+0300

2023-12-21T11:38+0300

2023-12-21T11:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

gazze

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Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, gazze