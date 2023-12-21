https://sputniknews.com.tr/20231221/erdogan-kilicdaroglundan-kazandigi-tazminati-gazzeli-cocuklara-bagisladi-1078677946.html
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T11:38+0300
2023-12-21T11:38+0300
2023-12-21T11:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
gazze
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Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html
gazze
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, gazze
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, gazze
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.
Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.
Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.
Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.
Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.