Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yatarak' kilo vermek mümkün: Uykuda kilo verme yöntemi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'de girişimcilik ekosistemi verileri, GEN toplantısı ve girişimciliğin önündeki sorunlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Süveyş krizi, Çin ve Rusya’nın Kuzey Denizi rotası açısından fırsat’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kahvenin yararları ve zararları neler?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231221/erdogan-kilicdaroglundan-kazandigi-tazminati-gazzeli-cocuklara-bagisladi-1078677946.html
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T11:38+0300
2023-12-21T11:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078534434_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_f685950582ce98fe95d22279ff3fe971.jpg
Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078534434_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c9141b70dba6ce8ae5421a55ff5ccdcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, gazze
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, gazze

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

11:38 21.12.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" törenine katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri törenine katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.
Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.
Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.
Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.
Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
EKONOMİ
Memura 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor
6 Aralık, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала