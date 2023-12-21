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https://sputniknews.com.tr/20231221/dunyanin-sonu-icin-tarih-verildi-cehenneme-donecek-1078670458.html
'Dünya'nın sonu' için tarih verildi: 'Cehenneme dönecek'
'Dünya'nın sonu' için tarih verildi: 'Cehenneme dönecek'
Bilim insanları tarafından yapılan son çalışma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmalara göre Dünya 'kaçak sera etkisi' nedeniyle birkaç yüzyıl... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T09:03+0300
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yaşam
dünya
kıyamet
venüs
sera
sera gazı
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Yakın zamanda yapılan bir çalışma Dünya'nın geleceğine dair korkunç bir bakış açısı sağladı ve durum hiç iç açıcı değil. Araştırmacılar Dünya'nın dramatik derecelerde ısındığı 'kaçak sera etkisi' simülasyonu gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Dünya kısa sürede komşusu Venüs gibi 'yaşanması imkansız bir cehennem' olabilir. Bilim insanlarına göre kaçak sera etkisinin yaşanma ihtimali tahmin ettiğimiz kadar uzak değil. Birkaç yüzyıl içerisinde gözlemlenmesi bekleniyor.Bilim insanları, Dünya üzerinde kontrolden çıkan bir sera etkisinin yalnızca birkaç yüzyıl olabileceğini tahmin ediyor. Bu da 2300 ile 2400'lü yıllara denk geliyor. Yeni çalışma, Cenevre Üniversitesi'ndeki gökbilimciler ile Fransa'nın Paris ve Bordeaux'daki CNRS laboratuvarları tarafından yürütüldü.Bilim insanları, Dünya'nın 'tüm yüzey okyanuslarının buharlaşması' ve 'küresel yüzey sıcaklıklarında çarpıcı artış' konularında uyarıda bulunuyor. Kontrolden çıkan sera etkisi, Venüs ve Dünya'nın farklı evrimini değerlendirmek için çok önemli.Dünya, Venüs gibi olacakVenüs, Dünya'nın 'kötü ikizi' olarak biliniyor çünkü Dünya gibi kayalıktan oluşuyor ve hemen hemen aynı büyüklükte. Ancak Dünya'nın aksine Venüs, ortalama 465°C yüzey sıcaklığına sahip.Yoğun atmosferi sayesinde Venüs, Güneş'e daha yakın olan Merkür gezegeninden bile daha sıcak. Gezegen kurşunu ve zehirli sülfürik asit bulutlarını eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip.Gece gökyüzünde seçilebilecek kadar parlak sarı yüzeyiyle Venüs, Dünyalılara bir gezegenin başına neler gelebileceğine dair bir uyarı niteliğinde.
https://sputniknews.com.tr/20231219/unlu-kahin-baba-vangadan-2024un-korkutan-7-buyuk-kehaneti-ejderha-gezegeni-ele-gecirecek-1078595139.html
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dünya, kıyamet, venüs, sera, sera gazı
dünya, kıyamet, venüs, sera, sera gazı

'Dünya'nın sonu' için tarih verildi: 'Cehenneme dönecek'

09:03 21.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Brocken Inaglory / Pāhoehoe LavaUNESCO Dünya Mirası Listesindeki anıtlar
UNESCO Dünya Mirası Listesindeki anıtlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Brocken Inaglory / Pāhoehoe Lava
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Bilim insanları tarafından yapılan son çalışma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmalara göre Dünya 'kaçak sera etkisi' nedeniyle birkaç yüzyıl içerisinde komşusu Venüs gibi yaşanmaz bir hale gelebilir.
Yakın zamanda yapılan bir çalışma Dünya'nın geleceğine dair korkunç bir bakış açısı sağladı ve durum hiç iç açıcı değil. Araştırmacılar Dünya'nın dramatik derecelerde ısındığı 'kaçak sera etkisi' simülasyonu gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Dünya kısa sürede komşusu Venüs gibi 'yaşanması imkansız bir cehennem' olabilir. Bilim insanlarına göre kaçak sera etkisinin yaşanma ihtimali tahmin ettiğimiz kadar uzak değil. Birkaç yüzyıl içerisinde gözlemlenmesi bekleniyor.
Bilim insanları, Dünya üzerinde kontrolden çıkan bir sera etkisinin yalnızca birkaç yüzyıl olabileceğini tahmin ediyor. Bu da 2300 ile 2400'lü yıllara denk geliyor. Yeni çalışma, Cenevre Üniversitesi'ndeki gökbilimciler ile Fransa'nın Paris ve Bordeaux'daki CNRS laboratuvarları tarafından yürütüldü.

Bilim insanları, Dünya'nın 'tüm yüzey okyanuslarının buharlaşması' ve 'küresel yüzey sıcaklıklarında çarpıcı artış' konularında uyarıda bulunuyor. Kontrolden çıkan sera etkisi, Venüs ve Dünya'nın farklı evrimini değerlendirmek için çok önemli.

Dünya, Venüs gibi olacak

Venüs, Dünya'nın 'kötü ikizi' olarak biliniyor çünkü Dünya gibi kayalıktan oluşuyor ve hemen hemen aynı büyüklükte. Ancak Dünya'nın aksine Venüs, ortalama 465°C yüzey sıcaklığına sahip.

Yoğun atmosferi sayesinde Venüs, Güneş'e daha yakın olan Merkür gezegeninden bile daha sıcak. Gezegen kurşunu ve zehirli sülfürik asit bulutlarını eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip.

Gece gökyüzünde seçilebilecek kadar parlak sarı yüzeyiyle Venüs, Dünyalılara bir gezegenin başına neler gelebileceğine dair bir uyarı niteliğinde.
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