https://sputniknews.com.tr/20231221/canakkale-valiliginden-motokurye-karari--1078667198.html
Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı
Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00’ten akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T02:37+0300
2023-12-21T02:37+0300
2023-12-21T02:37+0300
türkiye
çanakkale valiliği
motokurye
hava durumu
scooter
scooter
elektrikli scooter
trafik
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Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale’nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00’ten aynı gün saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/canakkalede-saganak-dere-tasti-sele-kapilan-arac-kurtarildi-1078508858.html
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çanakkale valiliği, motokurye, hava durumu, scooter, scooter, elektrikli scooter, trafik
çanakkale valiliği, motokurye, hava durumu, scooter, scooter, elektrikli scooter, trafik
Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00’ten akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor.
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale’nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00’ten aynı gün saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.