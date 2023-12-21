https://sputniknews.com.tr/20231221/canakkale-valiliginden-motokurye-karari--1078667198.html

Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı

Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00’ten akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T02:37+0300

2023-12-21T02:37+0300

2023-12-21T02:37+0300

türkiye

çanakkale valiliği

motokurye

hava durumu

scooter

scooter

elektrikli scooter

trafik

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Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale’nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00’ten aynı gün saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/canakkalede-saganak-dere-tasti-sele-kapilan-arac-kurtarildi-1078508858.html

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çanakkale valiliği, motokurye, hava durumu, scooter, scooter, elektrikli scooter, trafik