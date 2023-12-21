Bursaspor'dan kadro dışı bıraktıkları futbolcuya ilişkin açıklama: 'Satmak ona ödül vermektedir'

"Eğer sorumluluk ve disiplin yoksa teknik direktör, yönetici ve başkan olarak bir şey yapamazsın. Maç raporunu okuduk. Durup dururken bu kararı almadık. Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. İki dakika kala bu hırs niye? Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız? Gerek var mıydı kavga çıkarmaya? Kim yaptıysa bedel ödeyecek. Af yok, satmak da yok. Satmak ona ödül vermektedir. 'Kadro dışı bırakmayalım, isteyenler var ve bedeli düşer' denildi. Onurumuz ve gururumuz paradan daha önemli. Kulübün kaderiyle kimse oynayamaz."