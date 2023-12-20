Bursaspor-Diyarbekirspor maçında futbolcular arasında arbede: 6 kırmızı kart

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bursaspor-diyarbekirspor-macinda-futbolcular-arasinda-arbede-6-kirmizi-kart-1078652251.html
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında futbolcular arasında arbede: 6 kırmızı kart
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında futbolcular arasında arbede: 6 kırmızı kart
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında arbede yaşanırken, 6 futbolcu kırmızı kart gördü. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T17:15+0300
2023-12-20T17:20+0300
spor
bursaspor
diyarbekirspor
olay
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078653167_0:86:2622:1561_1920x0_80_0_0_3c06f4f916cb89c10a6d68fb5b6fd147.jpg
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/takimi-sahadan-ceken-istanbulspor-baskani-sarialioglu-ceza-gelmis-kume-dusmusuz-sorun-degil-1078651256.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078653167_213:0:2409:1647_1920x0_80_0_0_771abf3d006cc577c83a778e80f6f9e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursaspor, diyarbekirspor, olay, kavga
bursaspor, diyarbekirspor, olay, kavga

Bursaspor-Diyarbekirspor maçında futbolcular arasında arbede: 6 kırmızı kart

17:15 20.12.2023 (güncellendi: 17:20 20.12.2023)
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Sergen Sezgin
Abone ol
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında arbede yaşanırken, 6 futbolcu kırmızı kart gördü.
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.
Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
© AA / Sergen SezginBursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
1/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
2/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
3/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
4/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
5/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
6/6
© AA / Sergen Sezgin
Bursaspor - Diyarbekirspor maçının son dakikalarında futbolcular arasında arbede çıktı
Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.
Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor takımları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
SPOR
Takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: 'Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil'
17:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала