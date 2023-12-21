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https://sputniknews.com.tr/20231221/belozoglundan-terim-aciklamasi-bunun-bir-fon-oldugunu-dusunerek-bu-ise-girdigini-dusunuyorum-1078677362.html
Belözoğlu'ndan Terim açıklaması: 'Bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum'
Belözoğlu'ndan Terim açıklaması: 'Bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum'
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, fon dolandırıcılığı olayını kendisinin ortaya çıkardığını ileri sürdü. Dosyada adı geçen ve son olarak hesap... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T11:30+0300
2023-12-21T11:30+0300
türkiye
emre belözoğlu
seçil erzan
fatih terim
fon
denizbank
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Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişinin dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan bankacı Seçil Erzan dosyasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor."Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan’ın fonundan aynı zamanda kuzeni olan, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar olan eski futbolcu Emre Belözoğlu, konu ile ilgili sessizliğini bozdu.Halk TV’ye açıklama yapan Belözoğlu, fona en çok para kaptıran isimlerden biri. Belözoğlu, Seçil Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını öne sürdü.“Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Belözoğlu’nun açıklaması şöyle:Belözoğlu, savcılığa verdiği ifadesinde, yüksek faiz getirisine nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklamıştı.Belözoğlu, “Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım.” dedi.Emre Belözoğlu, 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim etti. Ardından Belözoğlu’nun tekrar gönderdiği 1 milyon 400 bin dolar parasını Bahçekapılı bu kez Seçil Erzan’a kendi ofisinde elden teslim etti.18 Mart'ta ise Belözoğlu 400 bin dolar parasını şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim etti.Daha sonra Belözoğlu, borç alarak topladığını belirttiği 1 milyon doları teslim ettiği Bahçekapılı bu parayı aile dostları Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için gönderdi.Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ise Seçil Erzan'ın da açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar olduğunu ileri sürmüştü. Fona giren çıkan 48 kişiden 8'inin futbol dünyasından olduğunu belirten Mosturoğlu, Emre Belözoğlu’nun kullandığı yatırımın tamamı kayıt içi, bankadan bankaya yollanmış paralar, bir bölümü de ziynet eşyalarının satılması suretiyle, kuyumcudan aldığı faturaları olduğunu anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html
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emre belözoğlu, seçil erzan, fatih terim, fon, denizbank
emre belözoğlu, seçil erzan, fatih terim, fon, denizbank

Belözoğlu'ndan Terim açıklaması: 'Bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum'

11:30 21.12.2023
© AAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, fon dolandırıcılığı olayını kendisinin ortaya çıkardığını ileri sürdü. Dosyada adı geçen ve son olarak hesap hareketleri incelenen Fatih Terim'in bilerek olayın içinde olmadığını belirten Belözoğlu, "Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum." dedi.
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişinin dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan bankacı Seçil Erzan dosyasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan’ın fonundan aynı zamanda kuzeni olan, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar olan eski futbolcu Emre Belözoğlu, konu ile ilgili sessizliğini bozdu.
Halk TV’ye açıklama yapan Belözoğlu, fona en çok para kaptıran isimlerden biri. Belözoğlu, Seçil Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını öne sürdü.
“Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Belözoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”
Belözoğlu, savcılığa verdiği ifadesinde, yüksek faiz getirisine nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklamıştı.
Belözoğlu, “Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım.” dedi.
Emre Belözoğlu, 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim etti. Ardından Belözoğlu’nun tekrar gönderdiği 1 milyon 400 bin dolar parasını Bahçekapılı bu kez Seçil Erzan’a kendi ofisinde elden teslim etti.
18 Mart'ta ise Belözoğlu 400 bin dolar parasını şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim etti.
Daha sonra Belözoğlu, borç alarak topladığını belirttiği 1 milyon doları teslim ettiği Bahçekapılı bu parayı aile dostları Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için gönderdi.
Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ise Seçil Erzan'ın da açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar olduğunu ileri sürmüştü. Fona giren çıkan 48 kişiden 8'inin futbol dünyasından olduğunu belirten Mosturoğlu, Emre Belözoğlu’nun kullandığı yatırımın tamamı kayıt içi, bankadan bankaya yollanmış paralar, bir bölümü de ziynet eşyalarının satılması suretiyle, kuyumcudan aldığı faturaları olduğunu anlatmıştı.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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Seçil Erzan cezaevinden haber gönderdi: 'Fatih Terim mesajı' telefondan çıktı
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