https://sputniknews.com.tr/20231221/bakan-tunc-su-anda-gazetecilik-faaliyeti-nedeniyle-cezaevinde-bulunan-kimse-yok-1078693476.html

Bakan Tunç: Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan kimse yok

Bakan Tunç: Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan kimse yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan kimse yok" ifadesini kullandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T18:12+0300

2023-12-21T18:12+0300

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yılmaz tunç

gazeteciler

tutuklu

türkiye

yargı

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Adalet Bakanı Tunç, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaparak yönelttikleri soruları cevapladı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, demokratik hukuk devletinin tahkimi, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına son 21 yılda tarihi olduğunu söylediği adımlar attıklarını dile getirerek, şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçerek halkın yürütmeyi doğrudan belirlemesini imkanınız sağladıklarını savunan Bakan Tunç, “Hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturduk. Bu kapsamda, Kamu denetçiliğinin kurulması, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkı, Sendikal haklar, memura toplu sözleşme hakkı, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlılara, şehit aileleri ve gazilerimize pozitif ayrımcılık düzenlemelerini anayasal güvenceye kavuşturduk. Anayasamızda, hukuk devleti ilkesini tahkim eden, temel hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrim sayılabilecek reformlara imza atsak da yeni Anayasaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır. 177 maddeden oluşan anayasamızda bu güne kadar 184 değişiklik yapılmış olması, yeknesaklığının bozulmasına, maddeler arasında uyumsuzluklara neden olunduğu da bir gerçektir. Darbe döneminde hazırlanan Anayasamızın yapılış usulü ve yapanların darbeci olması bile tek başına yeni Anayasa için gerekçedir” diye konuştu. 'Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan kimse yok'Eleştiri ve haber sınırını aşmayan, düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına yönelik, hem TCK’de hem Terörle Mücadele Kanunu’nda hem de Basın Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek ifade özgürlüğünün tahkimine yönelik aşama kaydettiklerini kaydeden Tunç, sözlerine şöyle devam etti:'Kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki kararlı mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz'Kasten yaralama, eziyet, tehdit, kasten öldürme suçlarının kadına yönelik işlenmesi halini ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlediklerini hatırlatan Tunç, “Kasten yaralama suçunun kadına yönelik işlenmesi durumunu tutuklama sebebi saydık. Israrlı takip yıllarca tartışıldı ‘suç sayılsın’ diye. Israrlı takibin Ceza Kanunu’nda suç tipi olarak düzenlenmesini sağladık. Kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki kararlı mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Uyuşturucu suçlarına, cinsel saldırı suçlarına, çocuk istismarı suçlarına verilecek cezaları artırdık, terör suçlarında olduğu gibi bu suçlar bakımından lehe olan infaz düzenlemelerinden yararlandırılmamasını sağladık” değerlendirmesini yaptı. 'Türk yargısı, her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır'Bakan Tunç, Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin yaptığı konuşmalarda yargıya yönelik eleştirilerin olduğunu belirtti."12 milyon kararı 2022 yılında hakim ve savcılarımız vermiş. Ama burada gündeme getirdiğiniz bir-iki tane karar. Yargının hatalı kararları olabilir ama bu hatalı kararlar yine yargı mekanizması içinde istinafı ile temyizi ile düzeltilme imkanı vardır. O nedenle 24 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak bu genellemelerden kesinlikle kaçınmalıyız" diyen Adalet Bakanı Tunç şunları söyledi:

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