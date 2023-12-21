https://sputniknews.com.tr/20231221/adalet-bakani-tunc-aymnin-can-atalay-hakkinda-kararini-degerlendirdi-1078697599.html
Adalet Bakanı Tunç AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi: 'Hep beraber süreci takip edeceğiz'
Adalet Bakanı Tunç AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi: 'Hep beraber süreci takip edeceğiz'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararıyla ilgili, "Bu yeni bir karar. Bu kararın... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T20:19+0300
2023-12-21T20:19+0300
2023-12-21T20:22+0300
yılmaz tunç
türkiye
can atalay
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da hak ihlali kararı vermesine ilişkin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kararın verildiği sırada TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü belirten Tunç, kararı bütçe görüşmeleri sırasında öğrendiklerini belirtti. Tunç, "Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararının da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete'de yayınlanması lazım. Sonraki süreçte, yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirecek hususlardır." diye konuştu.AYM'nin önceki ihlal kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uymadığını hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231221/bakan-tunc-su-anda-gazetecilik-faaliyeti-nedeniyle-cezaevinde-bulunan-kimse-yok-1078693476.html
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yılmaz tunç, can atalay, aym, anayasa mahkemesi (aym)
yılmaz tunç, can atalay, aym, anayasa mahkemesi (aym)
Adalet Bakanı Tunç AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi: 'Hep beraber süreci takip edeceğiz'
20:19 21.12.2023 (güncellendi: 20:22 21.12.2023)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararıyla ilgili, "Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirilmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da hak ihlali kararı vermesine ilişkin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kararın verildiği sırada TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü belirten Tunç, kararı bütçe görüşmeleri sırasında öğrendiklerini belirtti. Tunç, "Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararının da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete'de yayınlanması lazım. Sonraki süreçte, yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirecek hususlardır." diye konuştu.
AYM'nin önceki ihlal kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uymadığını hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:
"Uymamasının gerekçelerini de daha önce konuşmuştuk. Anayasa'mızın 83, 14, 148, 148. maddenin 4. fıkrası... Tüm bunları değerlendirecek olan da olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ile Yargıtay'ımız arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir karar söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirilmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz."