Bakan Özhaseki: İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yatarak' kilo vermek mümkün: Uykuda kilo verme yöntemi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'de girişimcilik ekosistemi verileri, GEN toplantısı ve girişimciliğin önündeki sorunlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Süveyş krizi, Çin ve Rusya’nın Kuzey Denizi rotası açısından fırsat’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231221/bakan-ozhaseki-istanbul-icin-yerinde-donusum-projesine-benzer-bir-proje-geliyor-1078698075.html
Bakan Özhaseki: İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor
Bakan Özhaseki: İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Yerinde dönüşümü deprem bölgesiyle ilgili bir proje olarak açıkladık ve tuttu. 251 bin vatandaş diyor... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:09+0300
2023-12-21T21:14+0300
mehmet özhaseki
deprem
istanbul
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075366580_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_19339f73a03ec7b901c12d009fd25240.jpg
’21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ programında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye özel panel oturumu yapıldı. Özel panel oturumunda konuşan Özhaseki, cumartesi günü bir kampanya açıklayacaklarını belirtti. “Cumartesi günü saat 14.00’da nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programla açıklayacağız. Ama filmin sonunu şimdi söylemeyelim" diyen Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:'İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor'Yerinde Dönüşüm projesine benzer bir projenin de İstanbul için hazırlandığını ifade eden Bakan Özhaseki şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231221/tcmbden-deprem-bolgesi-karari-desteklerin-suresi-uzatildi-1078690243.html
istanbul
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075366580_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_c01a1a8a2774b2832d373f9533a06c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet özhaseki, deprem, istanbul
mehmet özhaseki, deprem, istanbul

Bakan Özhaseki: İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor

21:09 21.12.2023 (güncellendi: 21:14 21.12.2023)
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / İHA-AW027427
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Yerinde dönüşümü deprem bölgesiyle ilgili bir proje olarak açıkladık ve tuttu. 251 bin vatandaş diyor ki 'siz beni devlet olarak destekleyin. Ben evimi yaparım.' Proje bu, bir ufak tüyo vermiş olayım İstanbul için de üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor" açıklamasında bulundu.
’21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ programında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye özel panel oturumu yapıldı.

Özel panel oturumunda konuşan Özhaseki, cumartesi günü bir kampanya açıklayacaklarını belirtti. “Cumartesi günü saat 14.00’da nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programla açıklayacağız. Ama filmin sonunu şimdi söylemeyelim" diyen Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah o gün orada açıklayacağız ama birkaç temel başlık var. Birisi daha önce açıklanmış ‘Yarısı bizden’ kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomik kurmaylarıyla oturduk. Ne vaat edeceğimizi, insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık. İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileriyle de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Orada yüz binlerce konut yapacağız inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekete birçok namuslu düzgün işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar verildi. Engellendi, bundan da büyük keyif aldılar.

İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz derken inşallah biz Cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdelerle beraber bismillah diyerek İstanbul depremi hazırlığını başlatmış bulunacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak, sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin, ‘Ben binamı yenilerim yaparım’ diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir günde bunun için de İstanbul'un depremi hazırlığı noktasında ilk adım gibi olay görüyoruz” .

'İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor'

Yerinde Dönüşüm projesine benzer bir projenin de İstanbul için hazırlandığını ifade eden Bakan Özhaseki şunları ifade etti:

"O yerinde dönüşümü deprem bölgesiyle ilgili bir proje olarak açıkladık ve de tuttu. Şu ana kadar biraz önce telefonda da kurulmuş bir mekanizma var. Takip ediyorum, bir kişi müracaat etse düşüyor bana, haberim oluyor. Şu anda 251 bin diyor. Yani 251 bin vatandaş diyor ki siz beni devlet olarak destekleyin. Ben evimi yaparım diyor. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu, bir ufak tüyo vermiş olayım. İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor. Orada haliyle biz aradan 10 ay geçti. 10 ay boyunca hükümet olarak yapabildiklerimiz gerek benden önceki bakan arkadaşımın başlattığı gerekse benim devam ettirdiğim veya yeni bir proje olarak ortaya koyduğum çalışmalara gelince birincisi rezerv alanlarda şu anda 207 bin civarında konutun ihalesi yapıldı, devam ediyor.

Ama bunlar genellikle şehrin çevrelerinde hazine arazileri üzerine yapabildiğimiz yerler 50 bin kadar köy konutunun ihalelerine çıktık. Bugün bile yolda gelirken şimdi Pazarcık ve Elbistan tarafında yapılan ihalelerin sonuçlandığını söylediler. Köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. Çelik karkası olan, içerisinde taş yünüyle, yalıtımı sağlandığı, dışında betopan içinde alçıpan gibi malzemelerin olduğu 50 bin civarında ihalede şimdi böyle yapılıyor. Bir de şehirlerin merkezine başladık biz. Çünkü şehirlerin merkezini önemsiyoruz. Buraları rastgele bırakmayalım. Bir meydan oluşsun. Meydana açılan caddelerde biz o şehrin kendine has özgün mimari tarzını uygulayalım ve doğru diye de 50 bin civarında böyle bir konuta başlıyoruz.”

Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
EKONOMİ
TCMB'den deprem bölgesi kararı: Desteklerin süresi uzatıldı
15:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала