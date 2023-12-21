Bakan Özhaseki: İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor
Özel panel oturumunda konuşan Özhaseki, cumartesi günü bir kampanya açıklayacaklarını belirtti. “Cumartesi günü saat 14.00’da nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programla açıklayacağız. Ama filmin sonunu şimdi söylemeyelim" diyen Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:
"İnşallah o gün orada açıklayacağız ama birkaç temel başlık var. Birisi daha önce açıklanmış ‘Yarısı bizden’ kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomik kurmaylarıyla oturduk. Ne vaat edeceğimizi, insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık. İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileriyle de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Orada yüz binlerce konut yapacağız inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekete birçok namuslu düzgün işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar verildi. Engellendi, bundan da büyük keyif aldılar.
İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz derken inşallah biz Cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdelerle beraber bismillah diyerek İstanbul depremi hazırlığını başlatmış bulunacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak, sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin, ‘Ben binamı yenilerim yaparım’ diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir günde bunun için de İstanbul'un depremi hazırlığı noktasında ilk adım gibi olay görüyoruz” .
'İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor'
"O yerinde dönüşümü deprem bölgesiyle ilgili bir proje olarak açıkladık ve de tuttu. Şu ana kadar biraz önce telefonda da kurulmuş bir mekanizma var. Takip ediyorum, bir kişi müracaat etse düşüyor bana, haberim oluyor. Şu anda 251 bin diyor. Yani 251 bin vatandaş diyor ki siz beni devlet olarak destekleyin. Ben evimi yaparım diyor. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu, bir ufak tüyo vermiş olayım. İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor. Orada haliyle biz aradan 10 ay geçti. 10 ay boyunca hükümet olarak yapabildiklerimiz gerek benden önceki bakan arkadaşımın başlattığı gerekse benim devam ettirdiğim veya yeni bir proje olarak ortaya koyduğum çalışmalara gelince birincisi rezerv alanlarda şu anda 207 bin civarında konutun ihalesi yapıldı, devam ediyor.
Ama bunlar genellikle şehrin çevrelerinde hazine arazileri üzerine yapabildiğimiz yerler 50 bin kadar köy konutunun ihalelerine çıktık. Bugün bile yolda gelirken şimdi Pazarcık ve Elbistan tarafında yapılan ihalelerin sonuçlandığını söylediler. Köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. Çelik karkası olan, içerisinde taş yünüyle, yalıtımı sağlandığı, dışında betopan içinde alçıpan gibi malzemelerin olduğu 50 bin civarında ihalede şimdi böyle yapılıyor. Bir de şehirlerin merkezine başladık biz. Çünkü şehirlerin merkezini önemsiyoruz. Buraları rastgele bırakmayalım. Bir meydan oluşsun. Meydana açılan caddelerde biz o şehrin kendine has özgün mimari tarzını uygulayalım ve doğru diye de 50 bin civarında böyle bir konuta başlıyoruz.”