https://sputniknews.com.tr/20231221/angola-opecten-ayrilacak-1078693512.html
Angola, OPEC üyeliğinden ayrılacak
Angola, OPEC üyeliğinden ayrılacak
Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Azevedo, Angola'nın çıkarlarına hizmet etmediği gerekçesiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC)... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:50+0300
2023-12-21T17:50+0300
2023-12-21T17:51+0300
dünya
angola
petrol
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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Angola, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı kaldı. Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo yaptığı açıklamada, Angola'nın OPEC’ten ayrılacağını çünkü söz konusu örgütün ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi.Angola’nın kararının ardından petrol fiyatları TSİ 15.50 itibarıyla varil başına 1 doların üzerinde düşüşle 78.50 dolara geriledi. OPEC'e 2007 yılında katılan Angola, tüm örgüt için 28 milyon varil olan günlük petrol üretimine kıyasla günde yaklaşık 1.1 milyon varil petrol üretiyor.Angola, geçtiğimiz ay OPEC'in gelecek yıl için üretim kotasını düşürme kararını protesto etmişti. Angola'nın OPEC Temsilcisi Estevao Pedro ise, ülkesinin örgütün gelecek yıl için belirlediği hedeften memnun olmadığını ve buna uymayı planlamadıklarını aktarmıştı.Afrika'nın üretim kotaları konusundaki anlaşmazlıklar daha önce OPEC+ grubunun toplantısının ertelenmesine yol açmıştı.Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. OPEC'e 2007'te üye olan Angola, OPEC'in gelecek yıl için petrol üretim limitini azaltma talebini reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-opec-ulkelerinin-petrol-uretimini-azaltmasi-en-cok-rusyaya-yaradi---1075065480.html
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angola, petrol, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
angola, petrol, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
Angola, OPEC üyeliğinden ayrılacak
17:50 21.12.2023 (güncellendi: 17:51 21.12.2023)
Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Azevedo, Angola'nın çıkarlarına hizmet etmediği gerekçesiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.
Angola, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı kaldı. Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo yaptığı açıklamada, Angola'nın OPEC’ten ayrılacağını çünkü söz konusu örgütün ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi.
Angola’nın kararının ardından petrol fiyatları TSİ 15.50 itibarıyla varil başına 1 doların üzerinde düşüşle 78.50 dolara geriledi. OPEC'e 2007 yılında katılan Angola, tüm örgüt için 28 milyon varil olan günlük petrol üretimine kıyasla günde yaklaşık 1.1 milyon varil petrol üretiyor.
Angola, geçtiğimiz ay OPEC'in gelecek yıl için üretim kotasını düşürme kararını protesto etmişti. Angola'nın OPEC Temsilcisi Estevao Pedro ise, ülkesinin örgütün gelecek yıl için belirlediği hedeften memnun olmadığını ve buna uymayı planlamadıklarını aktarmıştı.
Afrika'nın üretim kotaları konusundaki anlaşmazlıklar daha önce OPEC+ grubunun toplantısının ertelenmesine yol açmıştı.
Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. OPEC'e 2007'te üye olan Angola, OPEC'in gelecek yıl için petrol üretim limitini azaltma talebini reddetmişti.