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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-opec-ulkelerinin-petrol-uretimini-azaltmasi-en-cok-rusyaya-yaradi---1075065480.html
Batı basını: OPEC ülkelerinin petrol üretimini azaltması en çok Rusya’ya yaradı
Batı basını: OPEC ülkelerinin petrol üretimini azaltması en çok Rusya’ya yaradı
Bloomberg, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısıtlamasının en çok Rusya’ya yaradığını yazdı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T00:46+0300
2023-08-31T00:46+0300
ekonomi
batı
batı
basın
petrol
rusya
suudi arabistan
bloomberg
opec
opec+
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Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'da petrol üretimindeki kısıtlama, Riyad ekonomisinin büyümesinde düşüşe yol açarken, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Rusya bütçesine daha fazla para akmaya başladı.Şubat ayından itibaren petrol üretimini kısıtlamaya başlayan Suudi Arabistan, o dönemde Rusya'dan günde 500 bin varil daha fazla üretim yapıyordu. Temmuz ayı itibarıyla Suudi Arabistan petrol üretimini günde 1.22 milyon varil azalttı; ayrıca günde 1 milyon varillik kısıtlamayı eylül ayına kadar uzatarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.Rusya, temmuz ayında OPEC+ anlaşmasına katılarak petrol üretimini önemli ölçüde azaltma taahhüdünde bulundu.Suudi Arabistan'ın ekonomik büyümesi ikinci çeyrekte yavaşladı; üretim kısıtlaması, şubat ayına kadar en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomisini dinamiği en düşük ekonomilerden biri haline getirdi.Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri 2023'ün başından bu yana ilk kez temmuz ayında arttı. Yüksek fiyatlar nedeniyle Rusya bütçesine daha fazla para akmaya başladı ve bu da petrolün varil başına vergi oranlarını etkilemenin yanı sıra petrol indirimlerinin daralmasına yol açtı.Artan fiyatlar, Suudi Arabistan'daki durumun tam tersine, Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatındaki düşüşü telafi etti.
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batı, batı, basın, petrol, rusya, suudi arabistan, bloomberg, opec, opec+
batı, batı, basın, petrol, rusya, suudi arabistan, bloomberg, opec, opec+

Batı basını: OPEC ülkelerinin petrol üretimini azaltması en çok Rusya’ya yaradı

00:46 31.08.2023
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Bloomberg, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısıtlamasının en çok Rusya’ya yaradığını yazdı.
Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'da petrol üretimindeki kısıtlama, Riyad ekonomisinin büyümesinde düşüşe yol açarken, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Rusya bütçesine daha fazla para akmaya başladı.
Şubat ayından itibaren petrol üretimini kısıtlamaya başlayan Suudi Arabistan, o dönemde Rusya'dan günde 500 bin varil daha fazla üretim yapıyordu. Temmuz ayı itibarıyla Suudi Arabistan petrol üretimini günde 1.22 milyon varil azalttı; ayrıca günde 1 milyon varillik kısıtlamayı eylül ayına kadar uzatarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Rusya, temmuz ayında OPEC+ anlaşmasına katılarak petrol üretimini önemli ölçüde azaltma taahhüdünde bulundu.
Suudi Arabistan'ın ekonomik büyümesi ikinci çeyrekte yavaşladı; üretim kısıtlaması, şubat ayına kadar en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomisini dinamiği en düşük ekonomilerden biri haline getirdi.
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri 2023'ün başından bu yana ilk kez temmuz ayında arttı. Yüksek fiyatlar nedeniyle Rusya bütçesine daha fazla para akmaya başladı ve bu da petrolün varil başına vergi oranlarını etkilemenin yanı sıra petrol indirimlerinin daralmasına yol açtı.
Artan fiyatlar, Suudi Arabistan'daki durumun tam tersine, Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatındaki düşüşü telafi etti.
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