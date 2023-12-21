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https://sputniknews.com.tr/20231221/alisandan-sahan-gokbakara-hayirdir-1078671469.html
Alişan'dan Şahan Gökbakar'a: 'Hayırdır?'
Alişan'dan Şahan Gökbakar'a: 'Hayırdır?'
Şarkıcı Alişan, oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini paylaştı. "Hayırdır?!" notunu da düşen Alişan, kendisini engellediğine dair ekran görüntüsünü... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T09:36+0300
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yaşam
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Alişan'ı sosyal medyada engelledi.Durumu fark eden Alişan X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini "Hayırdır?!" şeklinde tepki göstererek paylaştı.Alişan'ın tepkisiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve çok konuşulanlar arasında girdi.
https://sputniknews.com.tr/20230703/sahan-gokbakar-seyircisinden-ozur-diledi-1073105416.html
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alişan, şahan gökbakar, twitter , x, engel
alişan, şahan gökbakar, twitter , x, engel

Alişan'dan Şahan Gökbakar'a: 'Hayırdır?'

09:36 21.12.2023
© Fotoğraf : InstagramAlişan
Alişan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Şarkıcı Alişan, oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini paylaştı. "Hayırdır?!" notunu da düşen Alişan, kendisini engellediğine dair ekran görüntüsünü yayınladı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Alişan'ı sosyal medyada engelledi.
Durumu fark eden Alişan X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini "Hayırdır?!" şeklinde tepki göstererek paylaştı.
Alişan'ın tepkisiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve çok konuşulanlar arasında girdi.
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
YAŞAM
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
3 Temmuz, 11:55
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