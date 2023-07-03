Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:43
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230703/sahan-gokbakar-seyircisinden-ozur-diledi-1073105416.html
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı sonrası... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:55+0300
2023-07-03T11:55+0300
yaşam
disney plus
şahan gökbakar
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/17/1048265283_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_65bb711a05438d639bac50d41223de9f.jpg
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinin yedincisi geçen yıl aralık ayında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Dijital platform, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı aldı.Gökbakar, bu karar üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230517/sinan-ogandan-sahan-gokbakara-isminizi-yanlis-telaffuz-ettigim-icin-ozur-dilerim-1071220895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/17/1048265283_106:0:895:592_1920x0_80_0_0_3f517945cc5a65859c8cacd088af5fb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
disney plus, şahan gökbakar, film
disney plus, şahan gökbakar, film

Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi

11:55 03.07.2023
© Fotoğraf / Instagram Şahan GökbakarŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Fotoğraf / Instagram Şahan Gökbakar
Abone olTelegram
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı sonrası seyircisinden özür diledi.
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinin yedincisi geçen yıl aralık ayında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Dijital platform, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı aldı.
Gökbakar, bu karar üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de bir hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla"
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a: İsminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim
17 Mayıs, 15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала