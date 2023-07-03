https://sputniknews.com.tr/20230703/sahan-gokbakar-seyircisinden-ozur-diledi-1073105416.html
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı sonrası... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:55+0300
2023-07-03T11:55+0300
2023-07-03T11:55+0300
yaşam
disney plus
şahan gökbakar
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/17/1048265283_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_65bb711a05438d639bac50d41223de9f.jpg
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinin yedincisi geçen yıl aralık ayında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Dijital platform, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı aldı.Gökbakar, bu karar üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230517/sinan-ogandan-sahan-gokbakara-isminizi-yanlis-telaffuz-ettigim-icin-ozur-dilerim-1071220895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/17/1048265283_106:0:895:592_1920x0_80_0_0_3f517945cc5a65859c8cacd088af5fb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
disney plus, şahan gökbakar, film
disney plus, şahan gökbakar, film
Şahan Gökbakar seyircisinden özür diledi
Abone ol
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı sonrası seyircisinden özür diledi.
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinin yedincisi geçen yıl aralık ayında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Dijital platform, Recep İvedik 7 filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı aldı.
Gökbakar, bu karar üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de bir hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla"