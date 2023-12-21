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AK Parti Sözcüsü Çelik: Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok” dedi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:21+0300
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ömer çelik
türkiye
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta parti genel merkezinde yoğun bir mesaisinin olduğunu ifade eden Çelik, yerel seçimlere hazırlık anlamında teşkilatların davet edildiğini, istişarelerin yapıldığını söyledi.Teşkilatlar vasıtasıyla illerdeki vatandaşların politikalara ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerinin ele alındığını belirten Çelik, seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için çalışmaların her boyutuyla değerlendirildiğini ifade etti.Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmalarının tamamlandığını aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze temasları devam ediyor'Sözcü Çelik, bütün bu yoğunluk içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış siyasetle ilgili en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu dile getirdi.Erdoğan'ın Gazze ile ilgili temaslarını sürdürdüğünü, yapılan temasların basın mensuplarıyla paylaşıldığını ifade eden Çelik, "Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona ermesi, iki devletli çözüme giden yolun açılması aynı zamanda da Gazze'de bu soykırıma imza atanların cezalandırılması yönündeki siyasi iradesini devam ettirerek uluslararası düzeydeki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın aldığı bu inisiyatif çerçevesinde bütün bu görüştüğü devlet başkanlarıyla yakın istişaresi devam edecek. Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona erdirilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönündeki diplomasi devam edecek. Esas olan bütün bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması" dedi.Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin yaşandığı illerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini, cumartesi günü depreme hazırlıkla ilgili İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.'Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz'Belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Çelik, şunları söyledi:
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ömer çelik, ak parti, recep tayyip erdoğan
ömer çelik, ak parti, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı

21:21 21.12.2023
© AA / Mehmet FutsiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA / Mehmet Futsi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta parti genel merkezinde yoğun bir mesaisinin olduğunu ifade eden Çelik, yerel seçimlere hazırlık anlamında teşkilatların davet edildiğini, istişarelerin yapıldığını söyledi.
Teşkilatlar vasıtasıyla illerdeki vatandaşların politikalara ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerinin ele alındığını belirten Çelik, seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için çalışmaların her boyutuyla değerlendirildiğini ifade etti.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmalarının tamamlandığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teşkilat Başkanlığımız, arkadaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın takvimine göre buraya davet ediyorlar ve derinlemesine bir istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığını ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için illerde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde çalışmalarını, temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Genel seçimlerden sonra bu yerel seçimleri, bütün bu başarıların tamamlanması, taçlanması bakımından bunu son derece önemli görüyoruz. Türkiye'nin bu seçimden sonra da çok önemli gündemleri olacak. Bütün o gündemlere, bu büyük başarıya imza atmış olarak devam ediyoruz."

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze temasları devam ediyor'

Sözcü Çelik, bütün bu yoğunluk içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış siyasetle ilgili en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu dile getirdi.
Erdoğan'ın Gazze ile ilgili temaslarını sürdürdüğünü, yapılan temasların basın mensuplarıyla paylaşıldığını ifade eden Çelik, "Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona ermesi, iki devletli çözüme giden yolun açılması aynı zamanda da Gazze'de bu soykırıma imza atanların cezalandırılması yönündeki siyasi iradesini devam ettirerek uluslararası düzeydeki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın aldığı bu inisiyatif çerçevesinde bütün bu görüştüğü devlet başkanlarıyla yakın istişaresi devam edecek. Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona erdirilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönündeki diplomasi devam edecek. Esas olan bütün bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması" dedi.
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin yaşandığı illerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini, cumartesi günü depreme hazırlıkla ilgili İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

'Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz'

Belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Çelik, şunları söyledi:
"Ay sonu itibarıyla söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor, istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Vaktimiz var, acelemiz yok. Önemli olan seçimlere rahat bir şekilde hazırlanabilecek şekilde bütün bu istişarelerin en derin istişare anlamında yapılması. Biz her seçimde seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Seçimde yaptığımız bütün faaliyetlerle ilgili farklı birimlerimiz üzerlerine düşen faaliyetleri yapmaya devam ediyor."
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
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