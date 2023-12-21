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AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T19:28+0300
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AK Parti'de, yerel seçim çalışmalarına hazırlık kapsamında, aday tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaşıldı.AA'nın haberine göre AK Parti, adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve miting programları ile seçim bürolarının açılması, propaganda malzemelerinin tedariki ve dağıtımı gibi görevleri bulunan SKM başkanlarını 81 ilde belirledi.Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.
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ak parti, seçim, yerel seçim
ak parti, seçim, yerel seçim

AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi

19:28 21.12.2023
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi.
AK Parti'de, yerel seçim çalışmalarına hazırlık kapsamında, aday tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaşıldı.
AA'nın haberine göre AK Parti, adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve miting programları ile seçim bürolarının açılması, propaganda malzemelerinin tedariki ve dağıtımı gibi görevleri bulunan SKM başkanlarını 81 ilde belirledi.
Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.
Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.
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