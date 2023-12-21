https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-ekonomisinde-buyume-beklentilerin-altinda-kaldi-1078691745.html
ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı
ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin altında büyüdü. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:12+0300
2023-12-21T17:12+0300
2023-12-21T17:13+0300
abd
ekonomi
ekonomi
ekonomik büyüme
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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5.2 büyüdüğü kaydedilmişti.ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2.2 ve ikinci çeyreğinde 2.1'lik büyüme performansı göstermişti.Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/tcmbden-deprem-bolgesi-karari-desteklerin-suresi-uzatildi-1078690243.html
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abd, ekonomi, ekonomik büyüme
abd, ekonomi, ekonomik büyüme
ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı
17:12 21.12.2023 (güncellendi: 17:13 21.12.2023)
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin altında büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5.2 büyüdüğü kaydedilmişti.
ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2.2 ve ikinci çeyreğinde 2.1'lik büyüme performansı göstermişti.
Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.