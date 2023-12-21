ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yatarak' kilo vermek mümkün: Uykuda kilo verme yöntemi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'de girişimcilik ekosistemi verileri, GEN toplantısı ve girişimciliğin önündeki sorunlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Süveyş krizi, Çin ve Rusya’nın Kuzey Denizi rotası açısından fırsat’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-ekonomisinde-buyume-beklentilerin-altinda-kaldi-1078691745.html
ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı
ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin altında büyüdü. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:12+0300
2023-12-21T17:13+0300
abd
ekonomi
ekonomi
ekonomik büyüme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/07/1043535425_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_506bcc56cce3a6714a68da207bc61891.jpg
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5.2 büyüdüğü kaydedilmişti.ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2.2 ve ikinci çeyreğinde 2.1'lik büyüme performansı göstermişti.Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/tcmbden-deprem-bolgesi-karari-desteklerin-suresi-uzatildi-1078690243.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/07/1043535425_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f6c1f6a9745f863bc96f3735c5131466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ekonomi, ekonomik büyüme
abd, ekonomi, ekonomik büyüme

ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı

17:12 21.12.2023 (güncellendi: 17:13 21.12.2023)
© AAABD ticaret açığı, abd bayrağı-ekonomi, abd ekonomisi
ABD ticaret açığı, abd bayrağı-ekonomi, abd ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
Abone ol
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin altında büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5.2 büyüdüğü kaydedilmişti.
ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2.2 ve ikinci çeyreğinde 2.1'lik büyüme performansı göstermişti.
Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
EKONOMİ
TCMB'den deprem bölgesi kararı: Desteklerin süresi uzatıldı
15:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала