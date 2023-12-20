https://sputniknews.com.tr/20231220/wsj-yazari-baker-putin-bu-yilin-jeopolitik-kazanani-1078651144.html
WSJ yazarı Baker: Putin bu yılın jeopolitik kazananı
WSJ yazarı Baker: Putin bu yılın jeopolitik kazananı
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin köşe yazarı Gerard Baker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2023’ün jeopolitik kazananı olduğunu belirtti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:56+0300
2023-12-20T16:56+0300
2023-12-20T16:56+0300
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rusya
vladimir putin
kremlin
avrasya
avrupa
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ABD’li gazeteci Gerard Baker, WSJ için kaleme aldığı yazısında, “Vladimir Putin'i bu yılın jeopolitik kazananı ilan etmekten mutluluk duymuyorum” ifadesini kullandı.Baker’e göre Putin’in bu yıl başarılı olma sebepleri Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması, Rus ekonomisinin Batı’nın uyguladığı yaptırımlara dayanması, Avrupa’nın konumunun zayıflaması ve ABD’nin Kiev’e desteğinin ‘çatlak vermesi’ oldu.Daha önce Amerikan Time dergisi, Rusya liderinin ‘yılın kişisi’ listesine dahil etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html
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wall street journal (wsj), rusya, vladimir putin, kremlin, avrasya, avrupa, abd
wall street journal (wsj), rusya, vladimir putin, kremlin, avrasya, avrupa, abd
WSJ yazarı Baker: Putin bu yılın jeopolitik kazananı
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin köşe yazarı Gerard Baker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2023’ün jeopolitik kazananı olduğunu belirtti.
ABD’li gazeteci Gerard Baker, WSJ için kaleme aldığı yazısında, “Vladimir Putin'i bu yılın jeopolitik kazananı ilan etmekten mutluluk duymuyorum” ifadesini kullandı.
Baker’e göre Putin’in bu yıl başarılı olma sebepleri Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması, Rus ekonomisinin Batı’nın uyguladığı yaptırımlara dayanması, Avrupa’nın konumunun zayıflaması ve ABD’nin Kiev’e desteğinin ‘çatlak vermesi’ oldu.
Daha önce Amerikan Time dergisi, Rusya liderinin ‘yılın kişisi’ listesine dahil etmişti.