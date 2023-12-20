Takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: 'Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil'

"Trabzonspor maçına denk geldi. VAR 5 dakikada karar veremiyorsa bunun sorumlusu hakemler ve TFF'dir. Trabzonspor maçına raslaması tesadüftür. Kimse benden daha çok Trabzonsporlu değildir. İstanbulspor için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Trabzonspor'un kendisiyim. Federasyondan beni aradılar. Başkanla konuştuk. Ne düşünüyorsam Büyükekşi'ye söyledim, yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım. Bize daha önce randevu vermediler, bugün arayıp 'İstediğiniz zaman gelebilirsiniz' dediler. Borcumuz yok. Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil. Adalet olması gerekiyor. TFF görevden alınır, istifa edecek bir yetkisi yok. Biz maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Takım bu maçtan galip gelmiş gibi primlerini vereceğim. Kararımın arkasındayım, bugün olsa yine aynısını yapardım."