https://sputniknews.com.tr/20231220/sosyal-medyada-mustehcen-icerik-paylasan-laz-kizi-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1078634424.html

Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan 'Laz kızı' için istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan 'Laz kızı' için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Laz kızı 34' ismiyle... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T11:06+0300

2023-12-20T11:06+0300

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Laz kızı' adlı hesaptan müstehcen içerikli yayın yapan Gül Hatun'un para topladığı öne sürülmüştü. Bunun üzerine polis tarafından 35 yaşındaki Gül Hatun Kartal'daki evinde gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden yayınlar yaptığı ve yayınlarda müstehcen içeriğe de yer verdiği kaydedildi.Şüpheli Gül Hatun'un yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.İfadesi ortaya çıktıİddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun savunmasında bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi.Gül Hatun savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında "Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. Gül Hatun Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/dilan-polat-ve-digerleri-fenomenler-ile-guzellik-merkezleri-baglantisinin-sirri-cozuldu-1078587776.html

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