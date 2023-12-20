https://sputniknews.com.tr/20231220/sinir-tanimayan-gazeteciler-rus-savas-muhabirlerini-ukraynada-oldurulenler-listesine-dahil-etmedi-1078654044.html

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi

‘Sınır Tanımayan Gazeteciler’ (RSF) adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, Ukrayna'da öldürülen gazeteciler listesine, nedenini açıklamadan Rus savaş... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T17:27+0300

2023-12-20T17:27+0300

2023-12-20T17:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

gazeteci

savaş muhabiri

ria novosti

sputnik

sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)

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RSF, Ukrayna'da öldürülen gazeteciler listesine RIA Novosti uluslararası haber ajansı ile Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) savaş muhabirlerini dahil etmedi, örgüt yetkilileri ayrıca bu karar ile ilgili yorumda bulunmayı da reddetti.RSF, RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev ve VGTRK savaş muhabiri Boris Maksudov’un 2023 yılında Ukrayna’da öldürülen gazeteciler listesine dahil edilmemesi yönündeki kararını Sputnik’e yorumlamayı reddetti.RSF’nin raporunun geçen hafta yayınlanmasının ardından yorum almak amacı ile kuruluş yetkilileri ile temasa geçildi. RSF Sözcüsü Elena Garcia, önce talebi Rusya ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu çalışana ileteceğine söz verdi, ancak ardından birkaç gün üst üste ajansa ‘herkesin meşgul olduğunu’ ve bu konuda ‘hiç kimsenin yorum yapamayacağını’ söyledi.Sputnik muhabiri yorumu alıncaya kadar bekleme niyetinde olduğunu açıkladığında ise Garcia, ‘bunun mümkün olmayacağını’ söyledi.Garcia, “Bu türden medyaya yorum vermiyoruz. Bu yayın politikamıza aykırıdır” açıklamasında bulundu.RSF yetkilisi, hangi ‘türden medyanın’ söz konusu olduğu sorusuna ise yanıt vermedi ve telefonu kapattı.RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.VGTRK savaş muhabiri Boris Maksudov ise Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili belgesel haber üzerinde çalışan Rus gazetecilere insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı sırasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her iki muhabiri de Cesaret Nişanı ile ödüllendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/bm-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadeleyle-ilgili-rusyanin-sundugu-tasariyi-kabul-etti-1078646008.html

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rusya, ukrayna, gazeteci, savaş muhabiri, ria novosti, sputnik, sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)