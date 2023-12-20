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BM, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı kabul etti
BM, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin tasarısını oylayarak kabul ettiği bildirildi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
nazizm
birleşmiş milletler (bm)
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Genel Kurulu, Rusya’nın oylamaya sunduğu “Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele” başlıklı tasarıyı 118 ‘evet’, 49 ‘hayır’ ve 14 ‘çekimser’ oyla kabul etti.Kararı destekleyenler arasında Rusya, Çin ve İsrail yer alırken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Estonya, Çekya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Moldova, Slovenya, İspanya, İsveç ve diğer bazı ülkeler ret oyu vererek Nazizmle mücadelenin karşısında yer aldı.Daha önce BM Genel Kurulu 3. Komitesi tarafından onaylanan belge, ‘ülkelerin tarihin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini, ayrıca insanlığa karşı işlenen suçların ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarının inkar edilmesini önlemek amacıyla uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları dahil olmak üzere’ uygun somut önlemler almalarını tavsiye ediyor.Kararın mimarları, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandası ile ilgili olayları, örneğin Nazi yanlısı içerikli grafiti ve çizimlerin özellikle İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanmasını kararlılıkla kınıyor.Belgede ayrıca devletlere, koşullar gerektirdiği halde mevzuatı da kapsayacak şekilde her türlü ırk ayrımcılığını uygun tüm yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapılıyor.Karar ayrıca etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden eğitim içeriğinin ve eğitim sürecinde söylemlerin kullanılmasını da kararlılıkla kınıyor.Karar metnine aralarında Avustralya, Japonya ve Ukrayna'nın da bulunduğu Batı kanadındaki bazı ülkenin ısrarı üzerine Moskova'nın ‘Ukrayna'ya yönelik bölgesel saldırganlığını sözde neo-Nazizmi ortadan kaldırma hedefiyle meşrulaştırmaya’ çalıştığı iddiasını içeren bir değişiklik eklendi.Batılı ülkeler, kararın bu şekilde kabul edilmesi halinde Rusya'nın karar metninden vazgeçeceği ve oy kullanmayacağı umuduyla söz konusu değişikliği sundu, ancak böyle bir şey olmadı. Moskova belgeyi destekledi, değişikliği onaylayanlar ise sonuçta yine de karara karşı oy kullandı. Aynı zamanda Rusya, Belarus, Çin, Suriye, Kuzey Kore ve Mısır, Batı'nın değişikliğine yanaşmadı.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya daha önce Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin yıllık kararına BM Genel Kurulu’nda verilen desteğin giderek arttığını açıklamış, aynı zamanda Batılı ülkelerin uzun süredir bu durumdan memnun olmadığına da dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/bmgkdaki-gazze-oylamasi-yine-ertelendi-1078623501.html
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rusya, nazizm, birleşmiş milletler (bm), abd, ukrayna, almanya, israil
rusya, nazizm, birleşmiş milletler (bm), abd, ukrayna, almanya, israil

BM, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı kabul etti

14:50 20.12.2023 (güncellendi: 14:51 20.12.2023)
© AFP 2023 / ED JONESBirleşmiş Milletler toplantı
Birleşmiş Milletler toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin tasarısını oylayarak kabul ettiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Genel Kurulu, Rusya’nın oylamaya sunduğu “Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele” başlıklı tasarıyı 118 ‘evet’, 49 ‘hayır’ ve 14 ‘çekimser’ oyla kabul etti.
Kararı destekleyenler arasında Rusya, Çin ve İsrail yer alırken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Estonya, Çekya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Moldova, Slovenya, İspanya, İsveç ve diğer bazı ülkeler ret oyu vererek Nazizmle mücadelenin karşısında yer aldı.
Daha önce BM Genel Kurulu 3. Komitesi tarafından onaylanan belge, ‘ülkelerin tarihin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini, ayrıca insanlığa karşı işlenen suçların ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarının inkar edilmesini önlemek amacıyla uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları dahil olmak üzere’ uygun somut önlemler almalarını tavsiye ediyor.
Kararın mimarları, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandası ile ilgili olayları, örneğin Nazi yanlısı içerikli grafiti ve çizimlerin özellikle İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanmasını kararlılıkla kınıyor.
Belgede ayrıca devletlere, koşullar gerektirdiği halde mevzuatı da kapsayacak şekilde her türlü ırk ayrımcılığını uygun tüm yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapılıyor.
Karar ayrıca etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden eğitim içeriğinin ve eğitim sürecinde söylemlerin kullanılmasını da kararlılıkla kınıyor.
Karar metnine aralarında Avustralya, Japonya ve Ukrayna'nın da bulunduğu Batı kanadındaki bazı ülkenin ısrarı üzerine Moskova'nın ‘Ukrayna'ya yönelik bölgesel saldırganlığını sözde neo-Nazizmi ortadan kaldırma hedefiyle meşrulaştırmaya’ çalıştığı iddiasını içeren bir değişiklik eklendi.
Batılı ülkeler, kararın bu şekilde kabul edilmesi halinde Rusya'nın karar metninden vazgeçeceği ve oy kullanmayacağı umuduyla söz konusu değişikliği sundu, ancak böyle bir şey olmadı. Moskova belgeyi destekledi, değişikliği onaylayanlar ise sonuçta yine de karara karşı oy kullandı. Aynı zamanda Rusya, Belarus, Çin, Suriye, Kuzey Kore ve Mısır, Batı'nın değişikliğine yanaşmadı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya daha önce Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin yıllık kararına BM Genel Kurulu’nda verilen desteğin giderek arttığını açıklamış, aynı zamanda Batılı ülkelerin uzun süredir bu durumdan memnun olmadığına da dikkat çekmişti.
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