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Cumhuriyet'in önemli yapılarında onun imzası var: Sedad Hakkı Eldem kimdir?
Cumhuriyet'in önemli yapılarında onun imzası var: Sedad Hakkı Eldem kimdir?
20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan ve Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in 115. doğum günü kutlanıyor. Peki, Sedad Hakkı... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü kutlanıyor. Sosyal medyalarda da gündeme gelen Eldem, Türk mimarlığının önemli isimlerinden biri olarak tarihte yerini almıştı.Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve eserleri:Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908 İstanbul - 7 Eylül 1988, İstanbul Türk mimar, akademisyen ve yazar. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğludur. Ayrıca, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey büyük dayısıdır.Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda görev aldı.II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Sedad Hakkı Eldem eserleri1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi1934-1937: Yalova Termal Oteli1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü1944: Emin Onat'la Wsi1948: Maçka'da Şark Kahvesi1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek TesisleriVaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binalarıKitaplarıTürk Evi Plan Tipleri (1954)Köşkler ve Kasırlar I-II (1968-1974)Türk Bahçeleri (1976)Sadabad (1977)İstanbul Anıları (1979)Boğaziçi Anıları (1979)Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II (1984-1987)
https://sputniknews.com.tr/20231005/bitlis-hizandaki-tas-ve-tahta-evler-300-yildir-mimari-yapisini-koruyor-1076042611.html
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Cumhuriyet'in önemli yapılarında onun imzası var: Sedad Hakkı Eldem kimdir?

10:06 20.12.2023 (güncellendi: 10:08 20.12.2023)
© İHASedad Hakkı Eldem
Sedad Hakkı Eldem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© İHA
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20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan ve Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in 115. doğum günü kutlanıyor. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman öldü?
Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü kutlanıyor. Sosyal medyalarda da gündeme gelen Eldem, Türk mimarlığının önemli isimlerinden biri olarak tarihte yerini almıştı.
Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve eserleri:
Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908 İstanbul - 7 Eylül 1988, İstanbul Türk mimar, akademisyen ve yazar. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğludur. Ayrıca, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey büyük dayısıdır.
Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.
Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda görev aldı.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sedad Hakkı Eldem eserleri

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi
1934-1937: Yalova Termal Oteli
1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü
1944: Emin Onat'la Wsi
1948: Maçka'da Şark Kahvesi
1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası
1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri
Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,
1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi
1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı
1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi
1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

Kitapları

Türk Evi Plan Tipleri (1954)
Köşkler ve Kasırlar I-II (1968-1974)
Türk Bahçeleri (1976)
Sadabad (1977)
İstanbul Anıları (1979)
Boğaziçi Anıları (1979)
Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II (1984-1987)
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