https://sputniknews.com.tr/20231005/bitlis-hizandaki-tas-ve-tahta-evler-300-yildir-mimari-yapisini-koruyor-1076042611.html

Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor

Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor

Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi, geleneksel mimari yapısını sürdürüyor. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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bitlis

hizan

taş evler

yaşam

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Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler 300 yıllık tarihiyle günümüze kadar ayakta kalarak geleneksel yapısını koruyor.Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş ve tahta evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor 2023-10-05T09:59+0300 true PT0M39S

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video, bitlis, hizan, видео, taş evler