https://sputniknews.com.tr/20231005/bitlis-hizandaki-tas-ve-tahta-evler-300-yildir-mimari-yapisini-koruyor-1076042611.html
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi, geleneksel mimari yapısını sürdürüyor. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:59+0300
2023-10-05T09:59+0300
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bitlis
hizan
taş evler
yaşam
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Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler 300 yıllık tarihiyle günümüze kadar ayakta kalarak geleneksel yapısını koruyor.Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş ve tahta evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
2023-10-05T09:59+0300
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video, bitlis, hizan, видео, taş evler
video, bitlis, hizan, видео, taş evler
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
09:59 05.10.2023 (güncellendi: 10:07 05.10.2023) Abone ol
Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi, geleneksel mimari yapısını sürdürüyor.
Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler 300 yıllık tarihiyle günümüze kadar ayakta kalarak geleneksel yapısını koruyor.
Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş ve tahta evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.