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Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi, geleneksel mimari yapısını sürdürüyor. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler 300 yıllık tarihiyle günümüze kadar ayakta kalarak geleneksel yapısını koruyor.Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş ve tahta evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor
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video, bitlis, hizan, видео, taş evler
video, bitlis, hizan, видео, taş evler

Bitlis Hizan'daki taş ve tahta evler 300 yıldır mimari yapısını koruyor

09:59 05.10.2023 (güncellendi: 10:07 05.10.2023)
© İHA
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Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi, geleneksel mimari yapısını sürdürüyor.
Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler 300 yıllık tarihiyle günümüze kadar ayakta kalarak geleneksel yapısını koruyor.

Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş ve tahta evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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