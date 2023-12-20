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Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu
Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu
31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T19:15+0300
2023-12-20T19:15+0300
seçmen
türkiye
liste
resmi gazete
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
muhtarlık
muhtarlık seçimi
muhtarlık seçimleri
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıdan indirilecek.Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2024'ten önce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 1 Ekim itibarıyla geçerli yerleşim yeri adresine sahip ve oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak Türk vatandaşlarına ait bilgiler elektronik ortamdan alınacak.Adresi kapanmış olması nedeniyle adres kayıt sisteminde görünmeyen seçmenlerin, adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilecek.Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden; ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler de Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak.6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak kabul edilen yerlerde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından duyurulacak.Askı listelerine itirazlarHastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için bir yakını tarafından, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabilecek.Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine ilan edilen süre içerisinde itiraz edebilecek, siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.İlçe seçim kurulu başkanı, muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları, kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 Ocak 2024 Cumartesi saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak.Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar 29 Ocak 2024'te ilçe seçim kurulunca, 2 Şubat 2024'te il seçim kurulunca, 5 Şubat 2024'te ise YSK tarafından kesin olarak karara bağlanacak ve yurt içi seçmen kütüğü 7 Şubat 2024'te kesinleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bazi-illerde-oy-verme-saatlerinde-degisiklik-resmi-gazetede-1078624533.html
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seçmen, liste, resmi gazete, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
seçmen, liste, resmi gazete, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu

19:15 20.12.2023
© AAseçmen listeleri
seçmen listeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıdan indirilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıdan indirilecek.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2024'ten önce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 1 Ekim itibarıyla geçerli yerleşim yeri adresine sahip ve oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak Türk vatandaşlarına ait bilgiler elektronik ortamdan alınacak.
Adresi kapanmış olması nedeniyle adres kayıt sisteminde görünmeyen seçmenlerin, adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilecek.
Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden; ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler de Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak.
6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak kabul edilen yerlerde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından duyurulacak.

Askı listelerine itirazlar

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için bir yakını tarafından, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabilecek.
Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine ilan edilen süre içerisinde itiraz edebilecek, siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.
İlçe seçim kurulu başkanı, muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları, kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 Ocak 2024 Cumartesi saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak.
Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar 29 Ocak 2024'te ilçe seçim kurulunca, 2 Şubat 2024'te il seçim kurulunca, 5 Şubat 2024'te ise YSK tarafından kesin olarak karara bağlanacak ve yurt içi seçmen kütüğü 7 Şubat 2024'te kesinleşecek.
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
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