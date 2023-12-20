https://sputniknews.com.tr/20231220/bazi-illerde-oy-verme-saatlerinde-degisiklik-resmi-gazetede-1078624533.html
Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T01:10+0300
2023-12-20T01:10+0300
2023-12-20T01:18+0300
resmi gazete
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
türkiye
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.
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resmi gazete, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
resmi gazete, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
01:10 20.12.2023 (güncellendi: 01:18 20.12.2023)
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.
Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.