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Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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resmi gazete
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.
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resmi gazete, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
resmi gazete, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler

Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de

01:10 20.12.2023 (güncellendi: 01:18 20.12.2023)
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.
Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.
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