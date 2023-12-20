https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-disisleri-ukraynanin-ab-katilim-muzakerelerine-baslamasini-degerlendirdi-teselli-odulu-1078650932.html

Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'

Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin diyaloğun başlamasını teselli ödülü olarak nitelendirdi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T16:52+0300

2023-12-20T16:52+0300

2023-12-20T16:52+0300

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mariya zaharova

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avrupa birliği

moldova

maia sandu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Moskova'da düzenlediği brifingde, AB'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlama kararının, 50 milyar euroluk yardım karşılığında Kiev için bir 'teselli ödülü' olduğunu söyledi.AB'nin 14 Aralık'taki zirvesinde Ukrayna ve Moldova ile AB üyeliği müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmişti.Brifing sırasında konuşan Zaharova, "Bu hamle, Zelenskiy rejimini desteklemek için 50 milyar euro tahsis etmeyen Brüksel'in bir teselli ödülünden başka bir şey değil" dedi.Zaharova açıklamasında, "Avrupa Birliği'ne yanaşan Kiev değil, Avrupa Birliği Nazi Kiev rejiminin seviyesine iniyor" dedi.Zaharova: Sandu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları asılsızRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya'ya yönelik, Moskova'nın ilkbaharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştıracağı yönündeki suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.Moldova Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın baharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacağını iddia etmişti.Zaharova açıklamasında, "Açıkçası Moldova yönetiminin Rusya'ya yönelik bu asılsız suçlamalarından bıktım. Tüm bunları düzenli olarak duyuyoruz" dedi. Zaharova, bu tür açıklamaların Moldova makamlarının seçim vaatlerinin yerine getirilmesindeki tüm başarısızlıkları Moskova'ya yükleme girişimi olabileceğini de sözlerine ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moldova ile ilişkilerin geliştirilmesine ilgi duyuyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde Rusya'nın Moldova ile ikili ilişkilerini geliştirmekle ilgilendiğini söyledi.AB'nin 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği zirvede Ukrayna ve Moldova ile gelecekte AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin başlatılmasına karar verildi.Zaharova açıklamasında, "Ülkemiz dost Moldova halkı için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmamıştır. Çok yönlü ikili ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusunda kararlıyız ve Moldova halkının da bu tutumu paylaştığından eminiz" dedi.2022'de AB, Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü vermiş ve katılım müzakerelerinin resmen başlaması için bir dizi katı koşul belirlemişti.Dışişleri Bakanlığı'dan Letonya'ya yanıtRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusların Letonya'dan sınır dışı edilmeleri durumunda Moskova'nın bu kişilerin barınmaları için yer hazırlayacağını ve istihdam sorunlarını çözeceğini söyledi.Daha önce Letonya Vatandaşlık ve Göç Kurulu Başkanı Maira Roze, Riga'nın 30 Kasım'a kadar oturma izni için belge sunmayan veya Letonca dil sınavını geçemeyen yaklaşık bin Rus vatandaşını ülkeden sınır dışı etmeyi planladığını söyledi. Roze, Rus vatandaşlarının Letonya oturma izni için başvurabilecekleri süre içinde yaklaşık 15.5 bin kişinin daimi oturma izni için, 3 bin kişinin de geçici oturma izni için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Rus vatandaşlarına ayrılmaları için 30 gün süre verileceği, özel koşulların varlığı halinde sürenin bir yıla kadar uzatılabileceği kaydedildi.Zaharova bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Letonya'dan olası sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak, ajanslarımıza ve bölgelerimize barınma, istihdam, emeklilik ve benzeri konuları ele almak üzere hazırlık yapmaları talimatı verildi. Bunun farkında olmalarını istiyorum. Biz kendi vatandaşlarımızdan vazgeçmeyiz" diyerek Letonya'nın planlarını 'kesinlikle ayrımcı' olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/kremlin-ukrayna-ile-muzakere-icin-artik-hicbir-on-kosul-yok-1078649002.html

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rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, avrupa birliği, moldova, maia sandu, letonya