Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-disisleri-ukraynanin-ab-katilim-muzakerelerine-baslamasini-degerlendirdi-teselli-odulu-1078650932.html
Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'
Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin diyaloğun başlamasını teselli ödülü olarak nitelendirdi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:52+0300
2023-12-20T16:52+0300
yaşam
rusya
rus dışişleri
mariya zaharova
ukrayna
avrupa birliği
moldova
maia sandu
letonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6212605f2a66f177f8718d112db3a99e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Moskova'da düzenlediği brifingde, AB'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlama kararının, 50 milyar euroluk yardım karşılığında Kiev için bir 'teselli ödülü' olduğunu söyledi.AB'nin 14 Aralık'taki zirvesinde Ukrayna ve Moldova ile AB üyeliği müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmişti.Brifing sırasında konuşan Zaharova, "Bu hamle, Zelenskiy rejimini desteklemek için 50 milyar euro tahsis etmeyen Brüksel'in bir teselli ödülünden başka bir şey değil" dedi.Zaharova açıklamasında, "Avrupa Birliği'ne yanaşan Kiev değil, Avrupa Birliği Nazi Kiev rejiminin seviyesine iniyor" dedi.Zaharova: Sandu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları asılsızRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya'ya yönelik, Moskova'nın ilkbaharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştıracağı yönündeki suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.Moldova Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın baharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacağını iddia etmişti.Zaharova açıklamasında, "Açıkçası Moldova yönetiminin Rusya'ya yönelik bu asılsız suçlamalarından bıktım. Tüm bunları düzenli olarak duyuyoruz" dedi. Zaharova, bu tür açıklamaların Moldova makamlarının seçim vaatlerinin yerine getirilmesindeki tüm başarısızlıkları Moskova'ya yükleme girişimi olabileceğini de sözlerine ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moldova ile ilişkilerin geliştirilmesine ilgi duyuyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde Rusya'nın Moldova ile ikili ilişkilerini geliştirmekle ilgilendiğini söyledi.AB'nin 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği zirvede Ukrayna ve Moldova ile gelecekte AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin başlatılmasına karar verildi.Zaharova açıklamasında, "Ülkemiz dost Moldova halkı için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmamıştır. Çok yönlü ikili ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusunda kararlıyız ve Moldova halkının da bu tutumu paylaştığından eminiz" dedi.2022'de AB, Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü vermiş ve katılım müzakerelerinin resmen başlaması için bir dizi katı koşul belirlemişti.Dışişleri Bakanlığı'dan Letonya'ya yanıtRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusların Letonya'dan sınır dışı edilmeleri durumunda Moskova'nın bu kişilerin barınmaları için yer hazırlayacağını ve istihdam sorunlarını çözeceğini söyledi.Daha önce Letonya Vatandaşlık ve Göç Kurulu Başkanı Maira Roze, Riga'nın 30 Kasım'a kadar oturma izni için belge sunmayan veya Letonca dil sınavını geçemeyen yaklaşık bin Rus vatandaşını ülkeden sınır dışı etmeyi planladığını söyledi. Roze, Rus vatandaşlarının Letonya oturma izni için başvurabilecekleri süre içinde yaklaşık 15.5 bin kişinin daimi oturma izni için, 3 bin kişinin de geçici oturma izni için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Rus vatandaşlarına ayrılmaları için 30 gün süre verileceği, özel koşulların varlığı halinde sürenin bir yıla kadar uzatılabileceği kaydedildi.Zaharova bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Letonya'dan olası sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak, ajanslarımıza ve bölgelerimize barınma, istihdam, emeklilik ve benzeri konuları ele almak üzere hazırlık yapmaları talimatı verildi. Bunun farkında olmalarını istiyorum. Biz kendi vatandaşlarımızdan vazgeçmeyiz" diyerek Letonya'nın planlarını 'kesinlikle ayrımcı' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kremlin-ukrayna-ile-muzakere-icin-artik-hicbir-on-kosul-yok-1078649002.html
rusya
ukrayna
avrupa birliği
moldova
letonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5205039b008badc32baca3df1b3b2c06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, avrupa birliği, moldova, maia sandu, letonya
rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, avrupa birliği, moldova, maia sandu, letonya

Rus Dışişleri Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerine başlamasını değerlendirdi: 'Teselli ödülü'

16:52 20.12.2023
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© Виталий Белоусов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin diyaloğun başlamasını teselli ödülü olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Moskova'da düzenlediği brifingde, AB'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlama kararının, 50 milyar euroluk yardım karşılığında Kiev için bir 'teselli ödülü' olduğunu söyledi.
AB'nin 14 Aralık'taki zirvesinde Ukrayna ve Moldova ile AB üyeliği müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmişti.
Brifing sırasında konuşan Zaharova, "Bu hamle, Zelenskiy rejimini desteklemek için 50 milyar euro tahsis etmeyen Brüksel'in bir teselli ödülünden başka bir şey değil" dedi.
Zaharova açıklamasında, "Avrupa Birliği'ne yanaşan Kiev değil, Avrupa Birliği Nazi Kiev rejiminin seviyesine iniyor" dedi.

Zaharova: Sandu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya'ya yönelik, Moskova'nın ilkbaharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştıracağı yönündeki suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.
Moldova Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın baharda ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacağını iddia etmişti.
Zaharova açıklamasında, "Açıkçası Moldova yönetiminin Rusya'ya yönelik bu asılsız suçlamalarından bıktım. Tüm bunları düzenli olarak duyuyoruz" dedi. Zaharova, bu tür açıklamaların Moldova makamlarının seçim vaatlerinin yerine getirilmesindeki tüm başarısızlıkları Moskova'ya yükleme girişimi olabileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moldova ile ilişkilerin geliştirilmesine ilgi duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde Rusya'nın Moldova ile ikili ilişkilerini geliştirmekle ilgilendiğini söyledi.
AB'nin 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği zirvede Ukrayna ve Moldova ile gelecekte AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin başlatılmasına karar verildi.
Zaharova açıklamasında, "Ülkemiz dost Moldova halkı için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmamıştır. Çok yönlü ikili ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusunda kararlıyız ve Moldova halkının da bu tutumu paylaştığından eminiz" dedi.
2022'de AB, Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü vermiş ve katılım müzakerelerinin resmen başlaması için bir dizi katı koşul belirlemişti.

Dışişleri Bakanlığı'dan Letonya'ya yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusların Letonya'dan sınır dışı edilmeleri durumunda Moskova'nın bu kişilerin barınmaları için yer hazırlayacağını ve istihdam sorunlarını çözeceğini söyledi.
Daha önce Letonya Vatandaşlık ve Göç Kurulu Başkanı Maira Roze, Riga'nın 30 Kasım'a kadar oturma izni için belge sunmayan veya Letonca dil sınavını geçemeyen yaklaşık bin Rus vatandaşını ülkeden sınır dışı etmeyi planladığını söyledi. Roze, Rus vatandaşlarının Letonya oturma izni için başvurabilecekleri süre içinde yaklaşık 15.5 bin kişinin daimi oturma izni için, 3 bin kişinin de geçici oturma izni için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Rus vatandaşlarına ayrılmaları için 30 gün süre verileceği, özel koşulların varlığı halinde sürenin bir yıla kadar uzatılabileceği kaydedildi.
Zaharova bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Letonya'dan olası sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak, ajanslarımıza ve bölgelerimize barınma, istihdam, emeklilik ve benzeri konuları ele almak üzere hazırlık yapmaları talimatı verildi. Bunun farkında olmalarını istiyorum. Biz kendi vatandaşlarımızdan vazgeçmeyiz" diyerek Letonya'nın planlarını 'kesinlikle ayrımcı' olarak nitelendirdi.
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna ile müzakere için hiçbir ön koşul yok
15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала