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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’den Rusya’nın Gazze duruşuna takdir
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’den Rusya’nın Gazze duruşuna takdir
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sırasında Rusya’nın Filistin sorunuyla ilgili tutumunu takdir ettiği... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:16+0300
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dünya
samih şükri
mısır
rusya
sergey lavrov
rus dışişleri
süveyş ekonomik bölgesi
rus sanayisi
nükleer santral
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün, 6. Rusya-Arap İşbirliği Forumu Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü.Görüşmenin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şükri, görüşme sırasında, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarına ve başta El Debaa Nükleer Santral Projesi ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde Rus sanayi bölgesinin oluşturulması projesi olmak üzere iki ülke arasındaki ortak kalkınma projelerine değindi” ifadesine yer verildi.Şükri ayrıca Rusya’dan Mısır’a turist akışının devam etmesine ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarılan açıklamada, iki bakanın ayrıca Gazze’deki durumu ele aldıkları belirtilirken, “Şükri, Rusya’nın Filistin sorunuyla ilgili sağlam duruşunu ve Rusya’nın Gazze’deki krize yönelik son duruşunu takdir etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dis-gucler-gazze-catismasini-savasi-koruklemek-icin-kullaniyor-1078650148.html
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samih şükri, mısır, rusya, sergey lavrov, rus dışişleri, süveyş ekonomik bölgesi, rus sanayisi, nükleer santral

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’den Rusya’nın Gazze duruşuna takdir

18:16 20.12.2023 (güncellendi: 18:17 20.12.2023)
© AAMısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sırasında Rusya’nın Filistin sorunuyla ilgili tutumunu takdir ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün, 6. Rusya-Arap İşbirliği Forumu Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü.
Görüşmenin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şükri, görüşme sırasında, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarına ve başta El Debaa Nükleer Santral Projesi ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde Rus sanayi bölgesinin oluşturulması projesi olmak üzere iki ülke arasındaki ortak kalkınma projelerine değindi” ifadesine yer verildi.
Şükri ayrıca Rusya’dan Mısır’a turist akışının devam etmesine ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarılan açıklamada, iki bakanın ayrıca Gazze’deki durumu ele aldıkları belirtilirken, “Şükri, Rusya’nın Filistin sorunuyla ilgili sağlam duruşunu ve Rusya’nın Gazze’deki krize yönelik son duruşunu takdir etti” dendi.
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