Türkiye
SON DAKİKA | Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e 'korkak' yanıtı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231220/mansur-yavastan-meral-aksenere-korkak-yaniti-1078641259.html
Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e 'korkak' yanıtı
Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e 'korkak' yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözüne yanıt verdi. “Korkak” kelimesini kabul etmediğini... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T12:48+0300
2023-12-20T12:59+0300
politika
meral akşener
korkak
mansur yavaş
iyi parti
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068779025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_676e8bbbd8dc8b65e251acacf2990994.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözü hakkında konuştu.Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.“Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.” diyen Mansur Yavaş, “Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.” diye konuştu.Ne olmuştu?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş, şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi “Mansur Yavaş’a gönderme mi?” sorularının sorulmasına neden olmuştu.Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak’ta yaptığı konuşmada, “Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/iyi-partide-korkak-yavas-tartismasi-aksenerin-okudugu-siirde-yavasi-kastettigi-iddia-edildi-1078189993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068779025_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a7070e8d2d7211ae90193ab3c901631a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, korkak, mansur yavaş, iyi parti, chp
meral akşener, korkak, mansur yavaş, iyi parti, chp

Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e 'korkak' yanıtı

12:48 20.12.2023 (güncellendi: 12:59 20.12.2023)
© AAMeral Akşener, Mansur Yavaş
Meral Akşener, Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözüne yanıt verdi. “Korkak” kelimesini kabul etmediğini söyleyen Yavaş, “Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor.” ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözü hakkında konuştu.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.

“Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.” diyen Mansur Yavaş, “Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.” diye konuştu.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş, şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi “Mansur Yavaş’a gönderme mi?” sorularının sorulmasına neden olmuştu.

Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak’ta yaptığı konuşmada, “Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.” ifadelerini kullanmıştı.
Meral Akşener ve Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
POLİTİKA
İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi
7 Aralık, 16:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала