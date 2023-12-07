https://sputniknews.com.tr/20231207/iyi-partide-korkak-yavas-tartismasi-aksenerin-okudugu-siirde-yavasi-kastettigi-iddia-edildi-1078189993.html
İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi
İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi
Meral Akşener‘in Nihal Atsız’dan okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme iddiasına İYİ Parti’den... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T16:26+0300
2023-12-07T16:26+0300
2023-12-07T16:26+0300
politika
meral akşener
mansur yavaş
iyi parti
ankara
kürşad zorlu
hüseyin nihal atsız
şiir
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Nihal Atsız’dan okuduğu şiir ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.Akşener, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda Nihal Atsız’ın şiirini okudu. Akşener’in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:‘Siyasi manipülasyon'Akşener’in okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Mansur Yavaş’a gönderme olduğu iddia edildi.İddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/aksener-agir-seyler-yasiyoruz-kuyrugu-dik-tutacagiz-diye-olduk-1078131337.html
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akşener şiir,akşener mansur yavaş,akşener yavaş şiiri
akşener şiir,akşener mansur yavaş,akşener yavaş şiiri
İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi
Meral Akşener‘in Nihal Atsız’dan okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme iddiasına İYİ Parti’den açıklama geldi. Kürşad Zorlu, "siyasi manipülasyon" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Nihal Atsız’dan okuduğu şiir ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Akşener, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda Nihal Atsız’ın şiirini okudu. Akşener’in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:
“Kopunca bir büyük savaş
Er tez gider, korkak yavaş
Yüreksize akçayla aş
Erlere meydan görünür”
Akşener’in okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Mansur Yavaş’a gönderme olduğu iddia edildi.
İddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.