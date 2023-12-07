https://sputniknews.com.tr/20231207/iyi-partide-korkak-yavas-tartismasi-aksenerin-okudugu-siirde-yavasi-kastettigi-iddia-edildi-1078189993.html

İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi

İYİ Parti'de 'korkak yavaş' tartışması: Akşener'in okuduğu şiirde Yavaş'ı kastettiği iddia edildi

Meral Akşener‘in Nihal Atsız’dan okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme iddiasına İYİ Parti’den... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T16:26+0300

2023-12-07T16:26+0300

2023-12-07T16:26+0300

politika

meral akşener

mansur yavaş

iyi parti

ankara

kürşad zorlu

hüseyin nihal atsız

şiir

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Nihal Atsız’dan okuduğu şiir ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.Akşener, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda Nihal Atsız’ın şiirini okudu. Akşener’in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:‘Siyasi manipülasyon'Akşener’in okuduğu şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadesinin Mansur Yavaş’a gönderme olduğu iddia edildi.İddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231206/aksener-agir-seyler-yasiyoruz-kuyrugu-dik-tutacagiz-diye-olduk-1078131337.html

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