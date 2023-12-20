https://sputniknews.com.tr/20231220/lubnan-disisleri-bakani-rusyanin-filistin-meselesindeki-durusu-mukemmel-1078662103.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: Rusya’nın Filistin meselesindeki duruşu mükemmel
Lübnan Dışişleri Bakanı: Rusya’nın Filistin meselesindeki duruşu mükemmel
Lübnan Dışişleri Bakan Vekili Abdullah Bouhabib, Rusya’nın Filistin meselesindeki duruşunun mükemmel olduğunu belirtti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T21:23+0300
2023-12-20T21:23+0300
2023-12-20T21:23+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
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filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Lübnan Dışişleri Bakan Vekili Abdullah Bouhabib, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Rusya-Arap İşbirliği Forumu Toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Filistin meselesiyle ilgili duruşu mükemmel. Birçok konuyu sürekli Rusya tarafıyla koordine ediyoruz” ifadesini kullandı.Arap ülkeleri ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın önemine işaret eden Bouhabib, Rusya’nın Arap dünyasında istikrarı desteklediğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/lubnan-resmi-haber-ajansi-israil-ordusu-sinirdaki-beldeleri-fosfor-bombasi-ile-vurdu-1078620567.html
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lübnan, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
lübnan, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Lübnan Dışişleri Bakanı: Rusya’nın Filistin meselesindeki duruşu mükemmel
Lübnan Dışişleri Bakan Vekili Abdullah Bouhabib, Rusya’nın Filistin meselesindeki duruşunun mükemmel olduğunu belirtti.
Lübnan Dışişleri Bakan Vekili Abdullah Bouhabib, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Rusya-Arap İşbirliği Forumu Toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Filistin meselesiyle ilgili duruşu mükemmel. Birçok konuyu sürekli Rusya tarafıyla koordine ediyoruz” ifadesini kullandı.
Arap ülkeleri ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın önemine işaret eden Bouhabib, Rusya’nın Arap dünyasında istikrarı desteklediğine dikkat çekti.